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Son bir haftada 83 kaza: 1 ölü, 30 yaralı

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Ülke genelinde son bir haftada toplam 83 trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Son bir haftada 83 kaza: 1 ölü, 30 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 28 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kazaların 21’i yaralanmayla, 61’i hasarla sonuçlandı. Kazalardan dolayı 4 milyon 952 bin TL’lik hasar olduğu saptandı.

Trafik kazalarının 26’sı süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 15’i kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden dolayı meydana geldi. Kazaların 28’i Girne, 26’sı Lefkoşa, 21’i Gazimağusa, 4’ü İskele ve 4’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Rutin kontrollerde 126 araç trafikten men edildi, 9 sürücü ise tutuklandı

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, bin 953 trafik suçu rapor edildi. Toplam 126 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 894 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 193 ) , Tehlikeli Sürüş ( 15 ), Dikkatsiz Sürüş ( 36 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 106 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 53 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 18 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 29 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 89 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 47 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), Yolcu Taşıma “T” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Özel Eşya Taşıma “B” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 5 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 11 ) ve 588 diğer trafik suçları”

 

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