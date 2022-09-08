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Son Dakika! İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth hayatını kaybetti

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Son Dakika! İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth hayatını kaybetti
Son Dakika! İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti

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