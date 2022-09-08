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Son Dakika! İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth hayatını kaybetti
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İngiltere
08.09.2022 20:46
Son Dakika! İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi
2'nci
Elizabeth
96 yaşında hayatını kaybetti.
Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti
Etiketler:
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