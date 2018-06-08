Son Dakika: İşte Gezici'nin Kuzey Kıbrıs Anket Sonuçları

KKTC GEÇİTKALE GENELİNE İLİŞKİN SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC Geçitkale Bucağı genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 17-18 Mart 2018 tarihlerinde 1.000 kişi ile yapılmıştır. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere Geçitkale’nin 7 mahallesinde (Yamaçköy, Çamlıca, Geçitkale Merkez, Çınarlı, Mallıdağ, Sütlüce ve Nergisli) yürütülmüştür.

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır

Halk Neden Hasan Öztaş’tan memnun değil?

Halka göre belediye hizmetlerinden memnun olmaması adaletli br yönetim yapmaması olarak ifade ediliyor olması, Hayata geçirilen projelerin bir çoğu insanların yaşantısına olumlu katkı yapmadığı, halk arasında ve personelleri arasında ayrımcılık yapıldığını düşünüyor, Bölge halkı Hasan Öztaş tan genel anlamda memnun olmadığı başarılı bulunmadığı görülüyor.

Bölge halkı Geçitkale’de değişim istiyor Belediye başkan adayı Olsan Oranı desteğin her geçen büyüdüğü görülüyor, 17-18 Mart tarihindeki anket sonrasında ikinci anket sonucunda ciddi oy artışı gözlenmiştir, Olsan Oran’nın oy oranı % 56,8 idi şimdi ise % 60’ları bulması bekleniyor.

Sn. Olsan Oran halk üzerinde bıraktığı en önemli izler; Belediyede adaletli bir yönetim sergileyeceğine inanması, başarılı bir iş adamı olması, İşi gereği başarılı bir çok projeyi ülkeye kazandırdığı için ve belediyede de bir çok başarılı gerçek projelere imza atabileceğini düşünüyor, Bölge sorunlarını iyi bildiğine ve bunlara çözüm üretebileceğine halk inanıyor.



Araştırmaya katılan halkın Olsan Oran’ın herhangi bir partiden değil de bağımsız aday olmasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra % 65’e yakını bağımsız aday olmasını doğru bir karar olduğunu ifade ediyor

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Halkın Bugün Geçitkale Belediye Başkanlığı Seçimi Olsa Kime Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

Bugün Geçitkale Belediye Başkanlığı Seçimi Olsa Kime Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Olsan Oran 56,8 Hasan Öztaş 43,2 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın bugün Geçitkale Belediye Başkanlığı seçimi olsa kime oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde Olsan Oran’a % 56,8’i oy vermek istediğini ifade ederken% 43,2’si Hasan Öztaş’a oy vermek istediğini ifade etmektedir



Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halkın Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın Tutum ve Davranışlarından Memnun Olup Olmamasına İlişkin Dağılım

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın Tutum ve Davranışlarından Memnun musunuz? Yüzde (%) Evet memnunum 18,4 Kısmen memnunum 22,8 Hayır memnun değilim 54,6 Bir fikrim yok 4,2 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın tutum ve davranışlarından memnun olup olmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 18,4’ü memnun olduğunu ifade ederken % 22,8’i kısmen memnun olduğunu ve % 54,6’sı memnun olmadığını ifade etmektedir.