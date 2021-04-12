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Sorakın: “Sayın Tatar, Kıbrıslı Türkleri yalnızlaştırmaya gideceğinin farkında değil”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın sosyal medya hesabından Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayrıresmi zirve öncesi yapılan açıklamalar hakkında paylaşımda bulundu.
Sorakın: “Sayın Tatar, Kıbrıslı Türkleri yalnızlaştırmaya gideceğinin farkında değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın sosyal medya hesabından Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayrıresmi zirve öncesi yapılan açıklamalar hakkında paylaşımda bulundu.

Sorakın’ın paylaşımı şu şekilde:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmeden sonra “Cenevre’ye 50 seneden sonra ilk kez yeni bir şey söylemeye gideceğini” söylüyor. Halbuki Sn Tatar yeni bir şeyi değil, 65 yıl önce söylenenleri tekrarlamaya ve Kıbrıslı Türkleri yalnızlaştırmaya gideceğinin farkında değil. Bu anlayışın 5 +1’de kabul görmesi, sorunu çözmesi mümkün olmamakla birlikte, var olan sorunu daha da derinleştireceği gün gibi ortada. Hatırlatmak istedim.”

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