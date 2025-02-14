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Sorunlu hava yastıkları Trafik Komisyonu'nda ele alındı

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Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda sunum yapan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner, sürüş anında aniden patlayan hava yastıklarının denetimine de olanak sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.
Sorunlu hava yastıkları Trafik Komisyonu'nda ele alındı

Amonyum nitrat kullanılan “Takata” marka hava yastıklarının el bombası gibi infilak ettiğini, 2 milimetre kalınlığındaki çelik muhafazayı patlatarak insanların vücuduna geldiğini belirten Yarkıner,  “Bizim tespit ettiğimizin haricinde de bundan etkilenen insanlar var.” dedi.

Yarkıner, davetli olarak katıldığı Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda bu konuda bilgi vererek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erkan Arıklı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilcileri Derneği ile bu konuda yaptıkları görüşmeleri ve sonuçlarını aktardı.

Güney Kıbrıs’ta bu konunun 3 Şubat’ta gündeme geldiğini anımsatan Yarkıner, KKTC’deki çalışmaların yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayacağını, burada Güney’den daha hassas bir çalışma yapıldığını söyledi.

Aracın kullanıcısına da sorumluluk yükleyen, denetimi mümkün kılan ve böyle araçların trafikten men edilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin bir an hayata geçirilmesi gerektiğini yineleyen Yarkıner, “Bu konuda hiç vakit kaybedilmemeli.” dedi.

Yarkıner, konunun ciddi bir hukuki sorun olduğunu, bunun yasayla çözülmesi gerektiğini de belirterek, “Yasada herkese sorumluk verildi.” dedi.

Ayer Yarkıner, yasanın yürürlüğe girmesiyle polisin konuyla ilgili tespitlerini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na arz edeceğini, bakanlığın da böyle araçları trafikten men edeceğini söyledi.

Yarkıner, sürücülerin bu durumu kazadan önce fark etmesinin önemine de işaret etti.

-Trafikle ilgili yasalar komitede görülüyor

Öte yandan bir soru üzerine Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda trafikle ilgili değişik yasa tasarıları hakkındaki bilgi verildi.

Avukat Suna Avcı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki komitede trafikle ilgili üç tasarı olduğunu, burada ele alınan Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı uyarınca 150 promil ve üzeri alkollüyken araç kullanan sürücülerin doğrudan mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Suna Avcı, komitedeki Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’nda ceza suçlarında ödenecek asgari ücret yüzdeliğinin ve ceza puanlarının yükseltildiğini de kaydetti.

Komitede bulunan Motorlu Araçlar ve Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na da işaret eden Suna Avcı, bu yasayla elektronik denetim sisteminin devreye gireceğini, yoldan geçen bir aracın sürücüsünün emniyet kemerinin takılı olup olmadığının veya seyrüseferin ödenip ödenmediğinin de tespit edilebileceğini söyledi.

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