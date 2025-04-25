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“Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve madde madde oylamaya devam etti.
“Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı” komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve madde madde oylamaya devam etti.

Değişen sosyo-ekonomik ve toplumsal koşullara bağlı olarak Sosyal Hizmetler Dairesi’nin görevlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısıyla ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda sürecek. Yeni yasayla,, personel sayısının artırılması, yeni bir müdürlük teşkilatlanması yapılması ve branşlaşma sağlanması hedefleniyor.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına komite üyeleri CTP Milletvekilleri Filiz Besim ve Devrim Barçın, UBP Milletvekili  Ahmet Savaşan’ın yanısıra Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun da hazır bulunduğu komite toplantısında Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden yetkililer de yer aldı.

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