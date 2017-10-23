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“Sosyal Medya ve Marka Haftası” Soner Beyhan’la sona erdi

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“Sosyal Medya ve Marka Haftası” Soner Beyhan’la sona erdi
DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 14:15’te gerçekleşen sunuma DAÜ öğrencilerinin yanı sıra yerli ve yabancı katılım da yoğun oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim Fakültesi işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen ve oldukça yoğun bir katılım ile başarılı bir şekilde gerçekleşen Sosyal Medya ve Marka Haftası’17, Hepsiburada Kültür, Eğlence ve Ofis Gereçleri Kategori Müdürü Soner Beyhan’ın sunumu ile sona erdi. 19 Ekim 2017 Perşembe günü, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 14:15’te gerçekleşen sunuma DAÜ öğrencilerinin yanı sıra yerli ve yabancı katılım da yoğun oldu. 

“Geleceğin Mesleği Veri Kontrolü”
İstanbul Lisesi ve Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olduğunu belirten Beyhan, pazarlama mesleği ile telekomünikasyon sektöründe tanıştığını aktardı. Sırasıyla Online İletişim, Müşteri Deneyimi ve Dijital Pazarlama departmanlarında çalıştığını anlatan ve bu alanlarda yaşadığı tecrübeleri paylaşan Beyhan, Kreatif Büyük Veri, Dijital Marka İletişimi ve e-ticaret alanında yaptığı projelerden bahsetti. Hepsiburada.com’daki görevi ile ilgili katılımcıları bilgilendiren Beyhan, verinin reklamdaki önemine değinirken, veri ile reklamcı arasındaki ilişkinin güvene dayalı olduğunu belirterek, veriyi korumanın önemini vurguladı. Beyhan, gelecekteki mesleklerden birinin veri kontrolü olacağını belirterek, genç öğrencilere çeşitli kariyer tavsiyelerinde bulundu.

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