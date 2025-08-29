Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Bürosu yeni hizmet binasına taşınıyor

Bakanlıktan konuya ilişkin verilen bilgiye göre, taşınma çalışmaları nedeniyle bugün İskele Bürosu’nda hizmet verilemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, “Bu süreçte, dairemizle ilgili ivedi işlem gerektiren durumlarda vatandaşlarımız, Gazimağusa Bölge Amirliği’ne başvurarak gerekli hizmetleri alabileceklerdir” denildi.
Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Bürosu, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren “Baypass Business Mall 1. Kat No: 5, İskele” adresindeki yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.