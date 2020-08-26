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Soyalan'ın “Deniz’in Sesi” Şiir Kitabı Tanıtıldı

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Soyalan'ın “Deniz’in Sesi” Şiir Kitabı Tanıtıldı
Soyalan'ın “Deniz’in Sesi” Şiir Kitabı Tanıtıldı

 Gazeteci, yazar, şair Serkan Soyalan’ın kaleme aldığı yeni şiir kitabı “Deniz’in Sesi”nin tanıtımı yapıldı.

Lefkoşa’da yer alan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ifade edilen tanıtım etkinliğinde konuşan Serkan Soyalan, “Deniz’in Sesi” kitabının ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kitabın Kıbrıs’ta ve dünyada yaşananlara bir “dokunuş” olduğunu söyledi.

Soyalan’ın ilk kitabını yayımlayan “Yer6 Yayınları”nın direktörü Cenk Paşa da, gecede yaptığı konuşmada, “üretim” adına çıkılan bu yolda, ilk üretimi vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından kitabından şiirler okuyan ve müzik dinletisi sunan Soyalan’a, Baran Mutluyakalı ve Ogan Güntem eşlik etti.

Yer6 Yayınları’ndan yayınlanan ve Soyalan’ın 70 şiirinin bulunduğu kitabın kapak tasarımını ise Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar yaptı.

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