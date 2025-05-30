Soyer’den Tatar’a “gözyaşı” tepkisi

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Sim TV’de katıldığı Haber Toplantısı programında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla ilgili gözyaşlarıyla anlattığı anısını eleştirdi.

Soyer, Tatar’ın bu duygusal çıkışını siyasi propaganda olarak değerlendirdiğini belirterek, “Siyasetin ve siyasetçinin görevi ağlayarak oy toplamak değildir” dedi.

“GERÇEK GÖZYAŞLARI BU DEĞİL”

Tatar’ın gözyaşlarını, geçmişte yaşanan acılardan siyasi kazanç elde etmeye yönelik bir yaklaşım olarak gördüğünü ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

“Bu gözyaşları, toplumlar arası çatışmalarda yaşamını yitirenlerin, 1958, 1963 ve 1974’te evlerini terk eden insanların gözyaşlarıdır. Biz, bu acılar bir daha yaşanmasın diye mücadele ediyoruz. Ancak hâlâ bu travmalar üzerinden siyaset yapanlara tepkimiz var.”

Soyer, 2004’teki Annan Planı sürecinde Rum Yönetimi Lideri Tasos Papadopoulos’un halka yaptığı gözyaşlı konuşmaya da atıf yaparak, “Bunları da gerçek gözyaşları olarak görmem. Gerçek gözyaşları, çocuklarını savaşta kaybeden ailelerin, göç eden çocuklarının arkasından ağlayan annelerin gözyaşlarıdır” ifadelerini kullandı.

“Siyasetin görevi, yeni gözyaşlarını önlemektir; geçmişi istismar ederek siyasi kazanç elde etmek değil” diyen Soyer, açıklamalarının duygusal değil, gerçeğin kendisi olduğunu vurguladı.