  • BIST 1.095
  • Altın 477,134
  • Dolar 7,3530
  • Euro 8,7815
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

“Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili gelişmeler!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhammed Kadir Varanve Sedat Demir dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
“Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili gelişmeler!

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhammed Kadir Varanve Sedat Demir dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, “Soygun”,“Vahimzarar, ciddi darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde kendilerine parası olmadığı için para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’etekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından ve belinden iki yerden kırık oluşmasına ayrıca kulak zarının yırtılmasına neden olduklarını belirtti. Polis, zanlıların Cenk Bölüm’e ait cüzdan, cep telefonu, 55 TL nakit para ve tornavidayı çaldıklarını söyledi. Polis,zanlı Muhammed Kadir Varan’ın 31, zanlı Sedat Demir’in ise 38 sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların 75günüaşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emekliler Derneği Devletin Zatürre Aşısı Getirerek 65 Yaş Üzeri İle Kronik Hastalığı Olanlara Aşı Yapmasını Talep Etti18 Ağustos 2020 Salı 15:10
  • LTB Beyaz Yasemin Projesi’nde 7. Dönem18 Ağustos 2020 Salı 15:03
  • Son Dakika Haberi: Ciklos'taki kazada sürücü alkollü çıktı!18 Ağustos 2020 Salı 15:01
  • KTÖS, Kıbrıslı Türklerin Siyasi İradesine Müdahale Edildiğini Savundu18 Ağustos 2020 Salı 15:00
  • “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili gelişmeler!18 Ağustos 2020 Salı 14:50
  • Kadına Şiddet'ten Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı!18 Ağustos 2020 Salı 14:40
  • Fırat Deniz Uyuşturucudan Tutuklu Yargılanacak!18 Ağustos 2020 Salı 14:31
  • Başbakan Tatar: Bu saatten sonra kapatma söz konusu olamaz18 Ağustos 2020 Salı 14:28
  • Uyuşturucu İçti, Ambulans ile Hastaneye Kaldırıldı!18 Ağustos 2020 Salı 14:20
  • “Sağlık da, ekonomi de yönetilmiyor”18 Ağustos 2020 Salı 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti