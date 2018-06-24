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“Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım” Belgeselinin Kıbrıs Galası Yapıldı

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YDÜ Radyo, TV Ve Sinema Bölümü Tarafından Hazırlanan; “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım” Belgeselinin Kıbrıs Galası Yapıldı!
“Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım” Belgeselinin Kıbrıs Galası Yapıldı

Yapım ve genel yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın üstlendiği "Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgesel filmin KKTC galası ve fotoğraf sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Söz ve kurucusu Mehmet Remzi Okan’ın yanı sıra Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi de olan kızı Bedia Okan’ın yaşanmışlıklarının tarihsel süreçte aktarıldığı belgeselin drama yönetmenliğini Ömer Evre ve görüntü yönetmenliği ise Zeyde Y. Örek üstendiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, oldukça yoğun ilgi gören “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım” belgeselinin Kıbrıs galası;  Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, ülkemizdeki diğer üniversitelerin yöneticileri ve öğretim elemanları, TAK yönetim kurulu başkanı ve müdürü, Kıbrıs Türk Gazetciler Birliği başkanı, çeşitli basın kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Okan Ailesi ve  sanat severlerin katılımı ile  gerçekleştirildi.    

Ayla Algan ve Biket İlhan Galaya Onur Konuğu Olarak Katıldılar!

Geceye ayrıca ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Ayla Algan ve ünlü yönetmen Biket İlhan ise onur konuğu olarak katıldılar. Algan, filmden çok etkilendiğini ve Bedia Hanım karakterini Kıbrıs’ta sergileyeceği bir tiyatro oyununda canlandırma arzusunda olduğunu ifade etti. Diğer yandan, usta yönetmen Biket İlhan ise, filmden çok  etkilendiğini ve tüm ekibi içtenlikle kutladığını belirtti.

Gösterim Öncesi Yapılan Konuşmalarda Okan Ailesi’nin Kıbrıs Türk Basın Tarihindeki Önemi Vurgulandı
Gösterim öncesi açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Fevzi Kasap, belgeseli hazırlamalarındaki en önemli nedenin Kıbrıs Türk kadınının toplumsal gelişme içerisinde oldukça önemli bir rol üstlendiğini vurgulama gayesi olduğunu belirtti. 

Bedia Okan ve kız kardeşlerinin 1940’lı yıllarda oldukça zor koşullar altında kadının toplumsal yaşam içerisinde etkin rol üstlenerek öncü oldukları kadar, Kıbrıs Türk kimliğinin korunması yönünde büyük uğraş verdiklerini  vurguladı. 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.  Şenol Bektaş ise yaptığı konuşmada, Remzi Okan tarafından çıkarılan ve adadaki Türk toplumunu bir arada tutmayı amaçlayan Söz Gazetesi’nin bizzat Atatürk tarafından desteklendiğine işaret etti. Bektaş, önce yarı Osmanlıca yarı Latin alfabesiyle yayınlanan gazetenin, daha sonra tamamen Latin alfabesiyle çıktığını hatırlattı.  Bektaş, “Okan” soyadını da Atatürk tarafından verildiğini ifade etti.
Belgeselin hazırlanmasına katkı koyanlar arasında yer alan şair ve yazar Oktay Öksüzoğlu ise, gecede yaptığı konuşmada; Remzi Okan’ın büyük fedakarlıklarla Söz gazetesini çıkardığını, birkaç kez hapse atıldığını ve o dönemde gazetenin kızları tarafından hazırlandığını aktardı. Mehmet Remzi Okan’ın gönül rahatlığı ile gazeteyi kızlarına devrettiğini belirten Öksüzoğlu, Mehmet Remzi Okan’ın Kıbrıs Türk aydınları arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.  Gösterim öncesi belgeselin yapım ve yönetiminde görev alanlara ve  sponsor olarak katkı koyanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Belgesel İle İlgili Fotoğraf Sergisi Açıldı
Gösterimle eş zamanlı  olarak açılan fotoğraf sergisinde;  Söz Gazetesi, Mehmet Remzi Okan ve Bedia  Okan’a ait fotoğrafların yanı sıra, tarihi nitelikteki pek çok önemli belge de sergilendi.  Mehmet Remzi Okan’a TBMM tarafından  Kurtuluş Savaşı’na katkılarından dolayı sunulan takdir belgesinin de yer aldığı fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

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