Starmer: İngiltere ve Fransa ateşkes planı üzerinde Ukrayna ile birlikte çalışacak

Starmer, Londra ve Paris'in Ukrayna'da devam eden 'çatışmaları durdurmak' için bir plan hazırlanmasına öncülük edeceğini ve bu planın daha sonra ABD Başkanı Trump'a sunulacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer Pazar günü yaptığı açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın ABD'ye sunulmak üzere bir ateşkes planı hazırlamak için Ukrayna ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Girişim, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan sert tartışmanın ardından Starmer'ın taraflar ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon diplomasisinin ardından geldi.

Pazar günü Ukrayna'da düzenlenecek olan uluslararası zirve öncesinde BBC'ye konuşan Starmer, ateşkes planının hazırlanmasında "muhtemelen birkaç kişinin daha" yer alabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı, Avrupa ve Kanada’dan 18 lideri pazar günü Londra’da Ukrayna ve Avrupa savunmasını güçlendirme konularını görüşmek üzere ağırlamaya hazırlanıyor.

Starmer, girişimini “önemli bir ilerleme” olarak nitelendirirken, cuma günü yaşanan kamuya açık gerilim nedeniyle Kiev ile Washington arasındaki bağların ciddi şekilde zarar gördüğünü ifade etti.

“Bu savaşın devam etmesini kimse istemiyor, en başta da Ukraynalılar,” diyen Starmer, Trump’ın da Ukrayna’da “kalıcı bir barış” sağlanmasına bağlı olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Trump’ın kabul edebileceği olası bir ateşkes planının ayrıntıları sorulduğunda Starmer, “Bu, bir hattın belirlenmesi, anlaşma şartlarının netleşmesi ve ardından bu hattın savunulması anlamına geliyor,” dedi.

"Cumhurbaşkanı Zelenskiy, haklı olarak eğer bir anlaşma olacaksa, bunun kalıcı olması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden, garantilerin ne olacağı ve anlaşma sağlanırsa hepimizin bunu nasıl savunacağı konusunda kapsamlı görüşmeler yaptık," diye ekledi.

"Bir anlaşma olacaksa, savaşın durması sağlanacaksa, bu anlaşma savunulmalıdır. En kötü senaryo, geçici bir duraklamanın ardından (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in yeniden saldırıya geçmesidir. Bu geçmişte yaşandı ve tekrar yaşanma riski çok yüksek," diye devam etti.

Starmer, olası ateşkes planının üç unsurunu açıkladı

İngiltere Başbakanı, daha önce İngiliz askerlerini Ukrayna’ya muhtemel bir barış gücünün parçası olarak göndermeye açık olduğunu belirtmiş ancak ateşkesin ihlal edilmesini önlemek için ABD’nin güvenlik garantileri sağlaması gerektiğinde ısrar etmişti.

Trump, böyle bir güvenlik garantisi taahhüdünde bulunmuş değil. Perşembe günü Starmer ile Washington’da yaptığı görüşmenin ardından ABD Başkanı, “Avrupa’nın bu konuda sorumluluk alacağını” belirterek, ABD’nin güvenlik garantileri konusunda fazla ileri gitmeyeceğini söylemişti.

Avrupalı müttefikler, ABD’nin Ukrayna’ya asker göndermesini beklemese de İngiltere hükümet kaynakları, ABD’den hava desteği de dâhil olmak üzere askeri koruma sağlamasını istediklerini belirtti.

Starmer pazar günü yaptığı açıklamada, böyle bir ABD desteğinin, olası bir ateşkes planının üç temel unsurundan biri olacağını yineledi.

“Bu sürecin ABD’nin bir güvenlik garantisini içermesi gerektiğini her zaman net bir şekilde ifade ettim. Aksi takdirde, bunun bir garanti olacağını ya da caydırıcı bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden, ikisinin bir arada olması gerekiyor,” dedi.

“Dolayısıyla benim için kalıcı bir barışın bileşenleri şunlar: Ukrayna’nın gerektiğinde kendini savunacak kadar güçlü olması ve müzakerelerde güçlü bir pozisyona sahip olması, Avrupa’nın güvenlik garantilerinde rol alması (…) ve ABD’nin caydırıcı bir güvenlik desteği sağlaması.”

“Bu bir bütün – üç unsurun da yerinde olması gerekiyor ve ben bunu sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyorum.”

Güvenlik garantileri, pazar günü Londra’da Avrupa ve Kanada liderleri arasında yapılacak görüşmelerin odak noktalarından biri olacak. Starmer, bu garantilerin kritik olduğunu, çünkü “Putin’e fırsat verilirse yeniden saldırabileceği riskinin bulunduğunu” belirtti.

Starmer, Ukrayna’nın geleceğiyle ilgili müzakereleri başlatma çabaları yoğunlaşırken, kendisini Avrupa ile ABD arasında diplomatik bir köprü olarak konumlandırdı.

Cuma günü Oval Ofis’te yaşanan gerilimin ardından çok sayıda Avrupalı lider Zelenskiy’ye destek verirken, Starmer daha temkinli davrandı ve olayın hemen ardından hem Zelenskiy hem de Trump ile görüştü.

Pazar günü yaptığı açıklamada Starmer, hem Zelenskiy’ye hem de Trump’a güvendiğini ifade ederek, ABD ile İngiltere arasındaki ilişkinin “dünyadaki en yakın ilişki” olmaya devam ettiğini vurguladı.