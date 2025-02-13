  • BIST 9904.56
  • Altın 3387.134
  • Dolar 36.1041
  • Euro 37.74
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATrump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'

Su ürünleri dönemsel av yasakları konusunda bilgilendirme yapıldı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi, Su Ürünleri Şubesi, amatör (sportif) ve/veya mesleki olarak su ürünleri avcılığı yapan kişileri yakın dönemdeki av yasakları hakkında bilgilendirdi.
Su ürünleri dönemsel av yasakları konusunda bilgilendirme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemlerinde avlanılmasının yeni nesillerin ortaya çıkmasını engellediği hatırlatılarak, “Av yasakları, türlerin çoğalmasına ve stokların kendini yenilemesine olanak sağlar. Bazı türler ekosistemin dengede olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle av yasakları farklı türlerin varlığını korumasına yardımcı olur.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü” kapsamında avlanılması yasak türler ve tarihleri şöyle kaydedildi: “Mavi yüzgeçli orkinos balığı 1 Kasım- 15 Mayıs; kılıç balığı 1 Ekim – 30 Kasım ve 1 Ocak – 31 Mart; orfoz ve lagos 15 Mayıs – 15 Temmuz ve ahtapot 1 Şubat – 1 Mart.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ahtapotların gece veya gündüz kıyılardan kanca veya elle toplanmasının yasak olduğu da vurgulandı.

Av yasakları uzun vadede ekosistem sağlığı açısından çok önemli

Yasak dönemler sayesinde balıkların büyüyüp gelişebildiği ve besin kalitelerinin artığı da belirtilen açıklamada, av yasaklarının kısa vadede balıkçıları ekonomik zarara uğratıyor gibi gözükse de uzun vadede balıkçılığın ekonomik sürdürülebilirliği ve ekosistem sağlığı açısından çok önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, belirtilen türlerin avlanması, güvertede bulundurulması, başka bir gemiye aktarılması, sevkiyatı, karaya çıkarılması, satılması, satış amacıyla teşhir edilmesi veya satışa sunulmasının yasak olduğu bildirilerek, söz konusu yasaklara uyulmaması halinde, Su Ürünleri Yasası 32 (A), 10 (A)’da belirtilen bir asgari ücret karşılığı idari ceza uygulanacağı açıklandı.

Tüm balıkçıların, restoran sahiplerinin, perakendecilerin ve özellikle tüketicilerin bu dönemlerde hassasiyet göstermelerinin belirtildiği açıklamada, “Dengeli bir ekosistem için duyarlı, sorumlu olmaya davet ediyoruz.” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel’den Berat Kandili mesajı13 Şubat 2025 Perşembe 13:04
  • Cypfruvex Valensiya için müracaat kabulüne yarın başlıyor13 Şubat 2025 Perşembe 11:37
  • Kıbrıslı Türklerin Güneydeki casinolara ilgisi artıyor13 Şubat 2025 Perşembe 11:13
  • Zümrütköy’de üç saatlik elektrik kesintisi13 Şubat 2025 Perşembe 10:44
  • Berat Kandili bugün idrak edilecek13 Şubat 2025 Perşembe 10:23
  • Simon Aykut’un tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği bugün açıklanacak13 Şubat 2025 Perşembe 09:56
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri sürüyor12 Şubat 2025 Çarşamba 16:26
  • Sıcaklık 20 dereceye çıkacak12 Şubat 2025 Çarşamba 16:25
  • Simon Aykut’un tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği yarın açıklanacak12 Şubat 2025 Çarşamba 14:57
  • Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem12 Şubat 2025 Çarşamba 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti