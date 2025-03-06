Şubat ayı hayat pahalılığı oranları açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu, şubat ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 2,16 olarak açıkladı.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 2,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre 4,21 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47, 10 değişim gösterdi.

En yüksek artış eğitim ana grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.22 ile eğitim ana grubunda tespit edildi.

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 4,17; sağlık ana grubunda yüzde 3,50; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3,44; ulaştırma ana grubunda yüzde 1,68; lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 1, 42; haberleşme ana grubunda yüzde 1,39; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1,21; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1,12; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0, 99 artış; giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 2,17; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,04 azalış kaydedildi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 467 madde çeşidinin ortalama fiyatı artarken, 124 madde çeşidinin ortalama fiyatı düştü.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 50,00 ile gazete (Kod:3), yüzde 40,55 ile cep telefonu görüşme ücreti (kontörlü) ve yüzde 39,77 ile su faturası (belediye) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 28,98 ile taze bezelye, yüzde 27,95 ile kırmızı lahana ve yüzde 26,84 ile marul olarak açıklandı.