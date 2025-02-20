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Suç dosyası kabarık... Bu kez Cezaevi'ne gönderildi!

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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan zanlı İpek Sürücü dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
Suç dosyası kabarık... Bu kez Cezaevi'ne gönderildi!

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

 Polis, 18.02.2025 tarihinde Lefkoşa’ da Özker  Özgür caddesi üzerinde faaliyet gösteren Jumbo Stor isimli alışveriş mağazasına müşteri olarak giden zanlının satışta bulunan 1499 TL değerindeki siyah renk kadın çantasını alıp omuzuna taktıktan sonra ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiğini belirtti.

Polis, 19.02.2025 tarihinde zanlı aleyhine derdest emri temin edilip zanlının ikametgahında tespit edilerek mahkeme emri gereği ikametgahında yapılan aramada sirkat etmiş olduğu kadın çantasını ikametgahında tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 19.02.2025 tarihinde saat 12.10’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Meydan Karakolu tutuklu hücrelerinde tutuklu bulunduğu bir esnada bayan tuvaleti içerisinde bulunan seramikten mamul klozete ait su haznesinin kapağını kasten ve kanunsuz olarak yere atmak suretiyle kırdığını söyledi. Polis, zanlının ev açma, sirkat, kasti hasar, kanunsuz bıçak taşıma, suçlarından askıda davaları olduğunu ve suç işleme eğiliminde bir kişi olduğunu ifade ederek,  bir ayı aşmamak üzere merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi..

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