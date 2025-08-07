Suçunu itiraf etti... 20 yaşında hırsızlıktan cezaevine girdi

Lefkoşa’da meydana gelen açma, sirkat ve mülke tecavüz" suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki A.R yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Atatürk Caddesi’nde Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait ikametgahın güneye bakan alüminyumdan mamul mutfak kapısının kapalı fakat kilidi arızalı penceresini açarak içeriye giriş yaptıktan sonra yatak odası içerisinde masanın çekmecesinde muhafaza edilen 54 bin 500TL nakit parayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığını söyledi.

Polis, olayın bilgilerine 4 Ağustos tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ifade etti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.