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Suçunu kabul etti... Evinde yok yok...

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Suçunu kabul etti... Evinde yok yok...
Suçunu kabul etti... Evinde yok yok...

Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve ithal suçlarından tutuklanan B.H.P yeniden mahkemeye çıkarıldı.

 

Polis Mehmet Sevinç mahkemeye olguları aktardı. 

Polis, 30.06.2025 tarihinde zanlının uyuşturucu satışı yaptığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Polis, zanlının Gönyeli’deki, evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada satışa hazır paketler halinde toplam 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü ve hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 4.000 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu bir şahıs aracılığıyla ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ayrıca ifadesinde 4 gram uyuşturucuyu 4 bin TL’ye satarak, kazanç elde ettiğini söylediğini de aktardı. Zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

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