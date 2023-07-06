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Sudan’da 2,8 milyon kişi yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana 2,8 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.
Sudan’da 2,8 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan’da çatışmanın başladığı 15 Nisan’dan bu yana derledikleri verileri paylaştı.

Yapılan yazılı açıklamada, Sudan’da son 11 haftada 15 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan’da 2,8 milyon insanın yerinden edildiğine işaret edilen açıklamada, 2,2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği, 615 bin kişinin ise komşu ülkelere geçiş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm zorluklara rağmen 2,5 milyondan fazla insana hayat kurtarıcı yardım ulaştırıldığı ifade edildi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Sudan’daki can kaybının 1133’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 11 bin 796 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

CİNSEL ŞİDDET OLAYLARINA KINAMA

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilileri bugün Sudan’da artan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet raporları karşısında şoke olduklarını ve kınamalarını dile getirdi.” ifadesi kullanıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM İnsan Hakları Ofisi, BM Mülteci Ajansı (UNHCR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Kadın Birimi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ortak açıklamasında, bir savaş taktiği olarak kullanılan cinsel şiddete derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tarafların uluslararası insan hakları hukukuna saygı duyması gerektiği vurgulanarak, bu konuda suiistimalde bulunan kişi ve grupların da eksiksiz ve bağımsız bir şekilde derhal soruşturulması talep edildi.

Sudan'da çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan önce 3 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riski altında olduğu hatırlatılan açıklamada, bu sayının şu an 4,2 milyona çıktığı tahmininde bulunuldu.

SUDAN’DAKİ KRİZ

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramı’nın ilk günü için ateşkes ilan etmişti.

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