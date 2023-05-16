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Sudan’da çatışmalar 2. aya girdi, can kaybı artıyor

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Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda en az 822 sivil öldü.
Sudan’da çatışmalar 2. aya girdi, can kaybı artıyor

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda 822 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada, “Çatışmaların devam etmesi başkent Hartum ve bazı eyaletlerde daha fazla can kaybına yol açtı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil 822 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 bin 215 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604’e, yaralananların sayısının 5 bin 127’ye yükseldiğini açıklamıştı.

Sudan’da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs’ta “Cidde Bildirgesi” imzalanmıştı.

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