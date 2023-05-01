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Sudan’da Ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkes ilan etti

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Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı. Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sudan’da Ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkes ilan etti

HDK’den yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası çağrılar üzerine insani koridorlar açmak, vatandaşların hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlamak için bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Ordu da Suudi Arabistan ve ABD’nin çabalarıyla ateşkesi 72 saat daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Sudan’da ordu ile HDK arasında başkent Hartum’un farklı noktalarında, 28 Nisan gecesi başlayan ateşkese rağmen çatışmalar devam etti.

İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

ORDUDAN HDK’YE HASTANEYİ ASKERİ KARARGAHA DÖNÜŞTÜRME SUÇLAMASI

Ordu, HDK’yi Şarku Nil kentinde bir hastaneyi yoğun bakımdakiler dahil boşaltarak ve cephaneyle doldurarak askeri karargaha dönüştürmekle suçladı.

Bu arada Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 13 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.

 

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