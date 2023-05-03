Sudan’da Suudi binasına silahlı baskın

Suudi Arabistan’ın, Sudan’ın başkenti Hartum’daki Kültür Ataşeliği binasına, silahlı bir grup tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı, silahlı bir grup tarafından Hartum’daki Kültür Ataşeliği binasına düzenlenen baskında, kameralara ve ekipmanlara zarar verildiğini ve bazı eşyalara el konulduğunu açıkladı. Bakanlık, baskını en sert ifadelerle kınarken, diplomatik misyonlara saygı duyulması ve saldırganların cezalandırılması çağrısında bulundu.

Sudan’da çatışan taraflar arasındaki askeri tırmanışın durdurulması ve şiddetin sona erdirilmesi istenen bakanlık açıklamasında, diplomatlar, bölge sakinleri ve Sudanlı siviller için gerekli korumanın sağlanması çağrısı yinelendi.