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Sudan'daki çatışmalarda 843 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Sudan'daki çatışmalarda 843 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, IOM'un Sudan'da devam eden çatışmalardan ve şiddet olaylarından etkilenenler için 209 milyon dolar tutarında insani yardım çağrısı başlattığı belirtildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmaların kötüye gittiği aktarılan açıklamada, bunun komşu ülkeler üzerinde de olumsuz etkisi olduğuna işaret edildi.

IOM'un, Sudan'da duyulan acil ihtiyaçlar için 105 milyon dolar ve Sudanlıların çatışmalar nedeniyle gittiği komşu ülkeler Mısır, Libya, Çad, Güney Sudan ve Etiyopya için 105 milyon dolar finansmana ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Sudan'daki çatışmaların milyonlarla kişi için yıkıcı sonuçları olduğu vurgulanan açıklamada, ülkede 25,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Sudan'da 843 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi. Çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olması bekleniyor. Çatışmadan önce Sudan'da 3,8 milyon kişi yerinden edilmişti ve 1,1 milyon mülteci vardı." denildi.

Yaklaşık 259 bin Sudanlının komşu ülkelere gittiği belirtilen açıklamada, çatışmanın devamı halinde 1 milyondan fazla kişinin bu ülkelere geçebileceği ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA "DESTEK" ÇAĞRISI

IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, Sudan'ın şimdiye kadar gördüğü en kötü insani durum ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milyonlarca insan su, yiyecek ve barınak gibi temel yardıma acil ihtiyaç duyuyor. Şimdi harekete geçmezsek, Sudan halkı kaçınılmaz bir insani felaketle karşı karşıya kalacak. Uluslararası topluma, yardım çabalarına acilen destek olması ve artan ihtiyaçları karşılamak için mali kaynakları seferber etmesi çağrısında bulunuyorum."

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