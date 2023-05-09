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Sudan’daki çatışmalarda can kaybı artıyor

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DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda ölenlerin sayısının 604'e yükseldiğini açıkladı.
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan’da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 604’e yükseldiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde, haftalık basın toplantısı düzenlendi.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604’e, yaralananların sayısının ise 5 bin 127’ye yükseldiğini söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Paul Dillon, Sudan’daki çatışmalar sırasında 700 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Dillon, geçen hafta bu sayının 340 bin civarında olduğunu anımsattı.

Sudan’da 2013’te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK’nin tamamen orduya katılmasını öngören “askeri güvenlik reformu” konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın orduyla çatışan HDK’nin feshedilmesi ve “devlete karşı isyancı güç” ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

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