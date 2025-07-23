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SÜİB Başkanı Erden: Asgari ücret artışını ürünlerimize yansıtmama kararı aldık

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SÜİB Başkanı Mahmut Erden, halkın alım gücünü korumak için asgari ücret artışını süt ürünlerine yansıtmama kararı aldıklarını duyurdu.
SÜİB Başkanı Erden: Asgari ücret artışını ürünlerimize yansıtmama kararı aldık

Ülkede asgari ücrete yapılan yüzde 17,79’luk artışın ardından birçok sektörde fiyatlara zam gelirken, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği’nden (SÜİB) dikkat çeken bir açıklama geldi.

SÜİB Başkanı Mahmut Erden, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, yeni asgari ücretin işçilik maliyetlerini artırmasına rağmen, süt ürünlerine zam yapmama kararı aldıklarını kamuoyuyla paylaştı.

“Halkımızın alım gücünü korumak adına böyle bir adım attık” diyen Erden, “Bu asgari ücret artışıyla beraber işçilik maliyetlerimiz yükselmiş olmasına rağmen, süt ürünlerine zam yaparak mevcut hayat pahalılığı yangınına benzin dökmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erden, hükümetin çiğ süte zam yapması durumunda süt ürünlerinde fiyat artışının kaçınılmaz olacağına da dikkat çekerek, hükümete üretici maliyetlerini dengeleyici önlemler alma çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda, “SÜİB olarak bizler ülkemizi seviyoruz, bu ağır ekonomik şartlar altında sorumluluk alıp halkımız için elimizi taşın altına koyuyoruz” diyen Erden, kamuoyuna saygılarını sundu.

 

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