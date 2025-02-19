Süpermarkette Hırsızlık: 59 Yaşındaki Kadın Gözaltına Alındı

16 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, market içerisinde satışa sunulan 1.338,30 TL değerindeki göz bakım kremini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıktı.
Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve zanlı olarak belirlenen İ.Ö. (59) tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi
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