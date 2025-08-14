“Suriye uyruklu 13 yaşındaki çocuk, Türkiye’deki ailesine ulaştırılacak”

Sosyal Hizmetler Dairesi, Güney Kıbrıs’ta 6 Ağustos’tan beri kayıp olan ve KKTC’de bulunan 13 yaşındaki Suriyeli M.A’nın, işlemler tamamlandıktan sonra Türkiye’deki ailesine güvenle teslim edileceğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu 13 yaşındaki M.A’nın, Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi gözetiminde Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi’ne yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık durumu iyi olan M.A’nın kurum tarafından gerekli sosyal hizmet destekleri sağlanarak koruma altına alındığı kaydedildi.

“Çocuğun ailesinin Türkiye'de olduğu tespit edilmiş olup, ilgili kişilerle iletişim kurulmuştur. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından, M.A.’nın Türkiye’deki ailesine güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, konunun KKTC makamları tarafından yakından takip edildiğini, sürecin uluslararası çocuk hakları ve koruma ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.