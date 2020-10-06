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Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü araç patlatıldı: En az 11 ölü, 40 yaralı

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Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif grupların kontrolünde bulunan El Bab kentinde bomba yüklü bir kamyon patlatıldı.
Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü araç patlatıldı: En az 11 ölü, 40 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif grupların kontrolünde bulunan El Bab kentinde bomba yüklü bir kamyon patlatıldı.

Reuters'a konuşan hastane kaynakları saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını ifade etti. Bir başka doktor 14 ölü olduğunu söyledi.

Bir görgü tanığı bomba yüklü aracın şehrin kalabalık bir noktasına dalıp infilak ettiğini söyledi. 

Patlama sonucu birkaç binanın çöktüğü ve insanların yıkıntı altında kaldığı belirtildi. Enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

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