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Sürücülerin Dikkatine!

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Polis, Kumyalı- Ziyamet Anayolu bağlar bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle yol içerisinden selli su akışı olduğunu bildirdi.
Sürücülerin Dikkatine!

Polis, Kumyalı- Ziyamet Anayolu bağlar bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle yol içerisinden selli su akışı olduğunu bildirdi.

Polis ayrıca, Girne – Lefkoşa Anayolu ciklos mevkii keskin virajda, sel suları nedeniyle asfaltın alt kısmındaki zeminde hasar olduğunu, Girne’den gelen araçlar için virajın yaklaşık 100 metre kısmının tek seride düşürüldüğünü açıkladı.

Polis, sözkonusu bölgelerdeki sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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