Sürücülerin dikkatine... Asfaltlama çalışması yapılacak!

Polisin açıklaması şöyle:

Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde yürütülmekte olan yol asfaltlama çalışmaları nedeniyle, bahse konu yolun Ercan Havalimanı ikinci çemberi ile Gaziköy arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılmıştır.

Asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, Gaziköy'e ulaşım Paşaköy üzerinden sağlanacaktır. Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.