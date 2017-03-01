Survivor son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyu kıyasıya mücadelelerin verildiği Survivor 2017'de adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da kim elendi? sorusu merak edilirken, programın sunucusu Acun Ilıcalı o ismi açıkladı.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın ailelerinden gelen fotoğraf ve mesajları görmek hakkı kazandığı yarışma gönüllüler takımının oldu.

Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı yarışmacısı Gökhan'ın dizindeki sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı, son veda konseyinde performans ödülünün ikişer kek ve birer çay olduğunu açıkladı. En iyi performans ödülünün sahibi ile en iyi ikincinin paylaşacağı ödülü erkeklerde Adem kazandı. İkinci en iyi isim ise Furkan oldu. Kızlarda ise birinci Elif, ikinci Tuğçe oldu.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? FURKAN İLE ADEM ARASINDA KAVGA

Survivor’da elenen kişinin belli olmasından önce ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Ödülü, gönüllüler takımı kazandı. İletişim ödülünden daha çok yarışmaya damga vuran ise ünlüler takımından Furkan ile Adem’in yaşadığı tartışma oldu. İletişim oyunu öncesi Şahika'ya sinirlenen Tarık Mengüç, daha sonra Adem'in tartışmaya girmesiyle daha da gerildi ve bağırmaya başladı. Ödül oyunu esnasında ise ipler iyice koptu. Adem'in bir sözü Furkan'ı çıldırtmaya yetti. Furkan bir anda yerinden fırlayarak “Ne diyorsun oğlum sen!” diyerek Adem'in üzerine yürüdü.

Survivor 2017’de çok kritik iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunlardan birini Ünlüler takımı kazanırken, diğer dokunulmazlığı kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Oynanan oyunlar sonrası Sabriye Şengül, Fatih Hürkan, Sadin Bakır ve Erdi Ünver eleme adayı olarak belirlendi ve bu dört isim SMS’e kaldı. Survivor’da kim elendi? Sorusunun yanıt bulduğu kritik haftada, adaya veda eden isim Sadin Bakır oldu. Survivor'dan elenen Sadin karar sonrası şunları söyledi: Hayırlısı böyleymiş. Bir şiirle veda etmek istiyorum, "akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader, aldırma böyle gelmiş böyle gider." Kalan arkadaşlara başarılar diliyorum.