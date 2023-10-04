Susmuyoruz, İmzalıyoruz diyenler 709’a yükseldi!

Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in 10 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlanacağı 6 Ekim Cuma günü yaklaşırken, Ali Kişmir’e destek için başlatılan “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” imza kampanyası da son haftasına girmiş oluyor.

#Susmuyoruzİmzalıyoruz

SUSMUYORUZ, İMZALIYORUZ!

Kıbrıslı Türkler yüz yılı aşkın bir süredir toplumsal kimliğine ve siyasal iradesine sahip çıkma mücadelesi vermektedir. Bu süreç boyunca Britanya Sömürge İdaresi'nin, Elen şovenizminin, BEY Yönetimi'nin, gelmiş geçmiş Türkiye hükümetlerinin ve onların işbirlikçilerinin baskısını yaşamıştır. Bugün de AKP-MHP iktidarı ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçileri toplumsal hayatımızı dizayn etmeye ve siyasi irademize saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılara eklenen en son halkalardan biri ise, Ali Kişmir’in üç yıl önce yazıp kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıya karşı açılan ve “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’in 10 yıla kadar hapsi istenen davadır. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmiyoruz ve Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da hepimizi susturmak olduğunu biliyoruz. Susmuyoruz! Susmuyoruz ve Ali Kişmir’in yazısının altına bir imza da biz koyuyoruz!

Güncel İmzacı Listesi:

1 A. Tarık Timur (Akademisyen)

2 Abdullah Korkmazhan (Sol Hareket Genel Sekreteri)

3 Abdullah Özdoğan (Güç-Sen Başkanı)

4 Abdurrahman Şeref (Avukat)

5 Abdurrazzak Berri (İnşaat İşçisi)

6 Abdülkadir Sidal (Gazeteci)

7 Acar Akalın

8 Adil Korel

9 Adnan Ertay (Makina Müh.)

10 Afet Mercan

11 Dr. Ahmet Cavit An (Çocuk Doktoru/Tarih araştırmacısı)

12 Ahmet Demirağ (Bilgisayar Mühendisi)

13 Ahmet Demiray (BES YK Üyesi)

14 Ahmet Derya (Barış Derneği Başkanı)

15 Ahmet Gürol Ersun (Girne Düşünce Derneği)

16 Ahmet M. Ertaç (Emekli/Sanayici)

17 Ahmet Okan (Yazar/Müzisyen)

18 Ahmet Özöncü

19 Ahmet Sucubaşı (Anonim Gençlik Aktivisti)

20 Prof. Dr. Ahmet Terzioğlu

21 Ahmet Tuğcu (El-Sen Genel Sekreteri)

22 Ahmet Tunççağ (Öğretmen)

23 Ahmet Yorulmaz (Emekli Memur)

24 Akın Çelebi (İlkokul Öğretmeni)

25 Akın Yasakurt

26 Akile Osum (Uzman Estetisyen)

27 Ali Basri

28 Ali Baturay (Gazeteci)

29 Ali Bizden (Matbaacı)

30 Ali Çağlar (İnşaat Mühendisi)

31 Ali Çakmak (Aktivist)

32 Ali Doymuş (BES YK Üyesi)

33 Ali Gören (Öğretmen/Müzisyen)

34 Ali Kemal Piyale (BY Üyesi)

35 Ali Kemal Piyale (BY Üyesi)

36 Ali Kurtoğlu

37 Ali Osman Tabak (Gazeteci)

38 Ali Şahin (Güç-Sen Genel Sekreteri)

39 Ali Tosun

40 Anıl Sakallı (Öğretmen)

41 Aral Moral (Yazar)

42 Arda Gündüz (Müzisyen)

43 Arif Cemaller

44 Arif Kurucu (Teknisyen)

45 Dr. Armağan Desem

46 Artun Gökşan (Gazeteci/Yazar)

47 Arzu Konuksal

48 Asaf Şenol (Emekli)

49 Asım Altıok

50 Asil Yahi

51 Asiye Orçin

52 Asiye Özdevran (Öğretmen)

53 Aslı Bolayır (Sanatçı)

54 Aslı İzveren (İç Mimar)

55 Aslı Murat (Avukat)

56 Atila Aypar

57 Atila Karaderi (Fotoğraf Sanatçısı)

58 Atiye Akın Çeribaşı (Emekli)

59 Avşar Kişmir

60 Ayberk Besen

61 Aydın Maraşalı

62 Ayhan Kalaycılar (BES YK Üyesi)

63 Ayhan Korel

64 Ayhan Oğul (Emekli Spor Eğitmeni)

65 Aylin Günaltın

66 Aysel Müezzinler

67 Aysın Yüksel

68 Aysu Basri Akter (Gazeteci)

69 Aysun Oğuz

70 Ayşe Alirıza Varoğlu

71 Ayşe Başkaya

72 Ayşe Çilem Altındağlı

73 Ayşe Kişmir

74 Ayşe Kurucu

75 Ayşe Menekşeli (Gazeteci)

76 Ayşe Oduncuoğlu (Emekli)

77 Ayşe Okta

78 Ayşe Onbaşı Çelebi

79 Ayşe Yükselir (Grafik Tasarım Müdürü)

80 Ayşegül Baybars

81 Ayşemden Akın (Gazeteci/Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni)

82 Ayşen Demirağ (Yoga Eğitmeni)

83 Ayşıl Nilden (BES YK Üyesi)

84 Aytunç Şabanlı (Tiyatro Sanatçısı)

85 Aziz Güven (Baraka Aktivisti/Kamu Görevlisi)

86 Aziz Selengin (Öğretmen)

87 Bahar Göl (İşçi)

88 Bahar Üzümcü (Ögretmen)

89 Bahire Korel

90 Barış Özen

91 Barış Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

92 Başaran Düzgün (Havadis Medya Grbubu)

93 Batuhan Biçentürk (Restoran İşletmecisi)

94 Batuhan Borakan (Gazeteci)

95 Bekir Karadoğan (Memur Emeklisi)

96 Belgin Demirel (Emekli Basın Mensubu)

97 Bengü Kişmir

98 Beran Dağtaş (Sivil Toplum Aktivisti)

99 Beren Merih

100 Berna Güzel (İşletme Sahibi)

101 Besim Baysal (Öğretmen)

102 Betül Ciyaslıoğlu (Avukat)

103 Bilge Yangın

104 Bilgen Anayasa (LTB Memur)

105 Biray Hamzaoğulları (CTP Milletvekili)

106 Birgül Kılıç Yıldırım (Öğretmen)

107 Birol Karaman (CTP MYK Üyesi/ KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Eski Başkanı

108 Buğu Sümen Cohar (DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı)

109 Bulut Ünvan (İletişim Uzmanı/Editör)

110 Burak Kurtcebe (Akademisyen)

111 Burak Maviş (KTÖS Genel Sekreteri)

112 Burçin Kişmir

113 Büke Göker (İşletmeci)

114 Bülent Erzeybek

115 Bülent Kanol (Yönetim Bilimci)

116 Bülent Kurt (BY Üyesi)

117 Bülent Kurt (BY Üyesi)

118 Bülent Tümen (Mühendis/Gazeteci/Yazar)

119 Bülent Yükseliş

120 Can Sarvan (Gazeteci, Mikro Detaylar Makro Tartışmalar Genel Yayın Yönetmeni)

121 Canan Damdelen

122 Canan Onurer (Gazeteci)

123 Canan Sümer (Gazeteci/Emekli Öğretmen)

124 Candoğan Özkan

125 Caner Özdevran (İşçi)

126 Cansu N. Nazlı (BY Parti Meclisi Üyesi/ Avukat)

127 Celal Özkızan (Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri)

128 Cemal Kurucu (İşçi)

129 Dr. Cemal Mert (Doktor ve Yazar)

130 Cemal Yıldırım (Yönetmen )

131 Cemal Zorba

132 Cemaliye Soğancı (Öğretim Görevlisi DAÜ)

133 Cemile Kurtoğlu (Uzman/Klinik Psikolog)

134 Cemre İpçiler (Avukat)

135 Cengiz Hasman (Öğretmen)

136 Cenk Diler (Emekli)

137 Cenk Gürçağ

138 Cenk Mutluyakalı (Gazeteci)

139 Ceren Tüccaroğlu

140 Dr. Ceyhun Birinci (CTP Milletvekili)

141 Çağdaş Öğüç (Akademisyen)

142 Çağla Kişmir

143 Çağlar Yüksel (Kıbrıs Gerçek Genel Yayın Yönetmeni)

144 Dr. Çağrı Cemaller

145 Çiğdem Polatkan (Emekli Öğretmen)

146 Çiler Demirtay (Öğretmen)

147 Çise Mevlit (CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı)

148 Çise Sakallı (Öğretmen)

149 Damla Dabis (Program Yapımcı ve Sunucusu)

150 Davut İmamlar

151 Demet Şeherlioğlu

152 Demre Coşkun (BY Parti Meclisi Üyesi)

153 Deniz Akınsal (Mimar )

154 Deniz Birinci

155 Deniz Kuni (Gazeteci)

156 Deniz Miralay (Biyolog)

157 Derman Saraçoğlu (Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği)

158 Derviş Çobanoğlu

159 Derviş Kenan Dervişoğlu

160 Derviş Vasfi Eroğlu (Kebapçı)

161 Vet. Hek. Derviş Zorlu

162 Derya Beyatlı (İnsan Hakları Platformu Direktörü)

163 Derya Karaman

164 Derya Ulubatlı (Akademisyen)

165 Destine Bilge

166 Destine Korak

167 Devrim Barçın (CTP Lefkoşa Milletvekili)

168 Devrim Varoğlu (Mühendis)

169 Didem Civisilli

170 Didem Eroglu (İnsan Hakları Aktivisti)

171 Didem Gürsoy Savim

172 Didem Menteş

173 Dilem Canpolat Dervişoğlu (Öğretmen)

174 Dilem Kadıoğlu Kişmir

175 Doğa Yalçın (Özgürlük İnisiyatifi)

176 Doğan Eylem

177 Doğuş Derya (CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı)

178 Dr. Dolgun Dalgıçoğlu (Sanatçı/Yazar)

179 Döndü Özata (Tiyatro Sanatçısı)

180 Duygu Semai

181 Ebru Sakar (Muhasebeci)

182 Ece Balcı (Mimar / TDP Mağusa İlçe Başkanı)

183 Ece Yoldaş (Klinik Psikolog)

184 Ecevit İnançoğlu (BES YK Üyesi)

185 Ecvet Orhon (BES YK Üyesi)

185 Eda Aşan (Avukat)

186 Eda Kozal Kişmir

187 Ediz Kanatlı (Güç-Sen Yönetim Kurulu Üyesi)

188 Ekrem Güneş

189 Elena Luminita Petcu (Ofis Müdürü)

190 Elif Numan (BES YK Üyesi)

191 Elvan Çobanoğlu

192 Emel İpçiler (Kadın Eğitimi Kolektifi Aktivisti / Öğretmen)

193 Emel Tel (KTÖS Eski Başkanı)

194 Emete Beylan

195 Emete İmge (EHHD Asbaşkanı)

196 Emin Çizenel (Sanatçı)

197 Emine Evginel

198 Emine Gazioğlu

199 Emine Gürçağ

200 Emine Kondoz

201 Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs Yayın Koordinatörü)

202 Engin Anıl

203 Engin Arca

204 Enver Gürkan Tekiner (Elektrik Mühendisi)

205 Eralp Erbilen

206 Ercan Saymen

207 Ercan Sevengül (Ressam)

208 Erdaş Erbilen (Avukat)

209 Erdem Yalçın Karadoğan (Taxi Şoförü)

210 Erdinç Gündüz (Müzisyen)

211 Erdinç Selasiye (Çağ-Sen)

212 Erem Hıdıroğlu

213 Ergün Bey (Araştırmacı Çevre Bilimci)

214 Erkan Çavuş

215 Erkut Şahali (CTP Mağusa Milletvekili)

216 Erkut Yılmabaşar (Detay Medya Grubu)

217 Erman Dolmacı (Kuir Kıbrıs Aktivisti)

218 Erol Emin (Güç-Sen Eski Başkanı)

219 Erol Ertugan (Anonim Gençlik Aktivisti)

220 Erol Hasin Baycan (Çiftçi)

221 Erol Hızlı

222 Erol Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

223 Dr. Erol Şeherlioğlu (TIP-İŞ Eski Başkanı)

224 Ersan Kaşif (Emekli)

225 Ersel Bafligil

226 Ersen Sururi (TDP Genel Sekreteri/Müzisyen)

227 Dr. Ersin Kuset Bodur (Akademisyen)

228 Ersöz Paşa

229 Ertan İnce (CTP & İMO Üyesi)

230 Ertuğrul Senova (Gazeteci)

231 Ertunç Lisani

232 Esat Ulusol

233 Eser Sütcüoğluları

234 Esra Aygın (Gazeteci)

235 Evren Demirbilek (GÖÇTAŞ YK Başkanı)

236 Evren Erbay

237 Evren Gürtunç (BY Parti Meclisi Üyesi/Turizmci)

238 Evren Maner (Yönetmen)

239 Evrim Benzetsel (Siyaset Bilimci)

240 Evrim Kamalı (Gazeteci)

241 Eylem Deliceırmak Erbilen

242 Fadıl Kurucu (İşçi)

243 Fahri Haşimoğulları (Öğrenci)

244 Fahri Uyguroğlu

245 Faik Kutalmış

246 Faize Özdemirciler (Şair)

247 Faize Sarış

248 Prof. Dr. Fatih Ahmet Rıfkı (Akademisyen)

249 Fatih Arslan (BES YK Üyesi)

250 Fatih Bayraktar (Akademisyen)

251 Fatih Kocaker (Serbest Çalışan)

252 Fatma Akilhoca (Şair)

253 Fatma Çiğden Faiz

254 Fatma Kişmir (Basın Emekçisi)

255 Fatma Polili

256 Fatoş Anter (BES YK Üyesi)

257 Fatoş Avcısoyu Ruso (Şair)

258 Fatoş Kara (BES YK Üyesi)

259 Fatoş Kurucu

260 Fatoş Muhtaroğlu (Öğretmen)

261 Ferdiye Sav (LTB Meclis Üyesi)

262 Ferhan Karaderi

263 Feriha Altıok (Şair)

264 Feriha Tel (Yeşil Barış Hareketi Başkanı / CTP PM Üyesi)

265 Fezile Özataç

266 Fikret Civisilli (KTOEÖS Üyesi)

267 Fikri Marasalı (Sol Hareket Gençlik Sekreteri)

268 Fikriye Yaman

269 Filiz Aydın

270 Filiz Uzun (Öğretmen Hemşire)

271 Fitnat Özdemir (Muhasip)

272 Funda Hoşsöz

273 Fügen Hüray (Emekli Program Yapımcısı)

274 Gamze Anıl

275 Gamze Fuat

276 Gaye Astan Çoban (Avukat)

277 Gazi Gök (BY Örgütlenme Sekreteri)

278 Gelip Devrim (BKP YK)

279 Gizem Caner (Şehir Plancıları Odası Başkanı)

280 Gökhan Acar

281 Gökhan Paşa (CTP PM Üyesi)

282 Gönül Ertalu

283 Görkem Eylem (BY Üyesi)

284 Görkem Eylem (BY Üyesi)

285 Gözde Atakan (İlkokul Öğretmeni)

286 Gülay Şaş

287 Gülden Çağlıoğlu (İşçi)

288 Gülfem Öztinen

289 Gülgün Kuset

290 Güliz Baykent

291 Güliz Türker Suphi (Proje Danışmanı)

292 Dr. Gülsen Bozkurt

293 Gülsen Maguder

294 Güneş Şenol Mevlüt

295 Güniz Tunçerler

296 Gürkan Özufuklar

297 Gürşat Şemmedi (Emekli)

298 Güven Bengihan (KTAMS Başkanı)

299 Hakan Çoban (Siyasi Danışman)

300 Hakan Tokgöz

301 Hakkı Özer

302 Halil Çağnan

303 Halil ibrahim Bardak

304 Halil Karapaşaoğlu (Şair)

305 Halil Kişmir

306 Halil Paşa (Ekonomist)

307 Halil Sadrazam (Emekli Albay)

308 Halil Uluç (Öğretmen)

309 Hamide Onbaşı (Emekçi)

310 Hamit Yücel (S.Sigortalar Emeklisi)

311 Handan Ekener

312 Hasan Akben (Emekli Mühendis)

313 Hasan Can Sermet

314 Hasan Düzgün (Gazeteci)

315 Hasan Ercüment (Emekçi)

316 Hasan Gazioğlu (Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı)

317 Hasan Kahvecioğlu (Gazeteci)

318 Hasan Özkızan

319 Hasan Sarıca (DEV-İŞ Eski Başkanı/Eski Milletvekili)

320 Hasan Ulaş Altıok (Akademisyen)

321 Hasan Yeşilada

322 Hasan Yönlüer

323 Haşim Kiracıoğlu (CTP PM Üyesi)

324 Hatice Benan (Öğretmen, CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Meclis Üyesi ve Biyologlar Derneği Başkanı

325 Hatice Erkurt

326 Havva Arslangazi Uzunahmet (Sanat Tarihçisi)

327 Havva Onbaşı Kişmir

328 Hazal Kamçı

329 Hikmet Olgaçer (BKP YK Üyesi)

330 Hilal Pilli

331 Hulusi Özgür (Emekli Memur)

332 Huri Yontucu (Akademisyen)

333 Huriye Yulaç (BES YK Üyesi)

334 Hülya Akbil (Göyeli-Alayköy Belediyesi Meclis Üyesi/CTP PM Üyesi/Gönyeli Ocak Örgüt Başkanı

335 Hülya Dimililer

336 Hülya Hamzaoğullar

337 Hüseyin Ağlamaz (Basın Mensubu)

338 Hüseyin Avcı (BKP YK Üyesi)

339 Hüseyin Bahca (Şair)

340 Hüseyin Basmacı

341 Hüseyin Demirel (Öğretim Görevlisi)

342 Hüseyin Kamalı (Gazeteci)

343 Hüseyin Kaymaklılı (BES YK Üyesi)

344 Hüseyin Özen

345 Hüseyin Özinal (Sanatçı)

346 Hüseyin Yıldırım (YILDIRIM SU DİREKTÖRÜ)

347 Hüseyin Zabit (BES YK Üyesi)

348 Işıl Candemir

349 Işıl Uluhan

350 İbrahim Aytaç (Serbest Çalışan)

351 İbrahim Aziz (Basın Mensubu)

352 İbrahim Çakırdağ (Emekli Öğretmen)

353 İbrahim Gürsel (Ekonomist)

354 İbrahim Öncü

355 İbrahim Türkkal

356 İldem Çerkez (Kasiyer)

357 İlke Özgür Davulcu (Gazeteci)

358 Dr. İlke Yücekan (Biyokimyager)

359 İlker Özkunt (Emekli Subay)

360 İlknur Işıl Türkmen (Emekli Öğretmen)

361 İlkşen Kutlar (Öğretmen)

362 İnan Barlas (Emekli Bankacı)

363 İsmail Çelikesmer

364 İsmail Işılsoy (Tiyatro Sanatçısı)

365 İsmail Kırcal

366 İsmail Öden

367 İsmet Özgüren (Gazeteci)

368 İzel Ersener (Avukat)

369 İzel Seylani (Tiyatro Sanatçısı)

370 İzzet İzcan (BKP YK Üyesi)

371 İzzet Kılıç (Grafiker / İşveren / Basın Mensubu)

372 Jahit Halil (Öğretmen)

373 Kadri Esemen (Yönetmen)

374 Kani Erguven

375 Kani Hüroğlu

376 Kani Kanol (Halkbilim Araştırmacısı)

377 Kardelen Ekmekçi (Öğretmen)

378 Kaşif Aker Fevzioğlu (BKP YK Üyesi)

379 Kaya Okut

380 Kazım Denizci (Gazeteci)

381 Kazım Öngen (KSP Siyasi Büro Üyesi)

382 Kemal Havalı (Eski Milletvekili)

383 Kerim Belet (Fotoğrafçı)

384 Kıvanç Karabaşak (Öğretmen)

385 Kıymet Karabiber (Tiyatro Sanatçısı)

386 Kıymet Şenbayrak (Öğretmen)

387 Koral Aşam (DEV-İŞ G.Başkanı)

388 Korkut Mustafa (Serbest Mimar)

389 Kubilay Aksöz (Kamu Emeklisi)

390 Kubilay Merttuna

391 Kurthan Korutürk

392 Kutlu Eyüboğlu

393 Lema Gözay (Sol Hareket Ekoloji Sekreteri)

394 Levent Osman

395 Leyla Ulubatlı (Dramaturg)

396 Mahmut Anayasa (Özgür Gazete Köşe Yazarı)

397 Mahmut Denizcioğlu

398 Mahmut Okduman (Ziraat Yüksek Mühendisi)

399 Mali Sarsılmaz

400 Mebruke Diren (KTÖS YK Üyesi)

401 Mehmet Akın Şentip

402 Mehmet Ali Ballı (BKP YK)

403 Mehmet Birinci (KSP Genel Sekreteri)

404 Mehmet Davulcu (Çağ-Sen Başkanı)

405 Mehmet Diren (Öğretmen)

406 Mehmet Doğansoy

407 Mehmet Duman (Endüstri Yüksek Mühendisi)

408 Mehmet Harmancı

409 Mehmet İlker Özgü

410 Mehmet İzbul (Müzisyen)

411 Mehmet Karakan (Emekli)

412 Mehmet Kutlar (Orman Mühendisi)

413 Mehmet Levent (Şair)

414 Mehmet Malek

415 Mehmet Salih

416 Dt. Mehmetali Bıyıkoğlu

417 Mehmetali Güröz (KOOP-Sen Genel Başkanı)

418 Mehveş Beyidoğlu

419 Melek Arabacıoğlu (Özgür Gazete Muhabiri - Yenikent Muhtarı)

420 Melek Erdil (Tiyatro Sanatçısı)

421 Melihat Haksız (Sol Gençlik Üyesi)

422 Melis Buluch

423 Meltem Sakin (Haber Spikeri)

424 Meral Akıncı (KAYAD Başkanı)

425 Meriç Erülkü (İnşaat Mühendisi)

426 Merter Refikoğlu (Şehir Plancısı)

427 Mertkan Hamit (Ekonomist)

428 Mete Aykent

429 Mete Hatay (Araştırmacı Yazar)

430 Metin Alibaba

431 Metin Anibal (Emekli Astsb. /Müzisyen)

432 Metin Atan (KAMU-SEN Genel Başkanı)

433 Metin Erdemel

434 Metin İrfan

435 Metin Maraşalı

436 Metin Tecer (Emekli Muhasebeci)

437 Mine Atlı (Avukat)

438 Mine Yücel (Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Direktör)

439 Mithat Arsu (BES YK Üyesi)

440 Muazzez Şamil (Bankacı)

441 Muhammed Arshad

442 Muhammet Gözay (Haberatör Köşe Yazarı)

443 Muharrem Amcazade

444 Muhittin Yangın (Müzisyen/ Program Yapımcısı)

445 Mukaddes Derat (Emekli Öğretmen)

446 Murat Kanatlı (YKP Genel Sekreteri)

447 Murat Obenler (Gazeteci)

448 Mustafa Akıncı

449 Mustafa Asena (Avukat)

450 Mustafa Batak (Baraka Kültür Merkezi Başkanı)

451 Mustafa Baybora (KTÖS Başkanı)

452 Mustafa Berktuğ (Telekomünikasyon Dairesi Emekli Genel Müdürü)

453 Mustafa Billur

454 Vet. Hek. Mustafa Erk (Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı)

455 Mustafa Ersözlü

456 Mustafa Gelener (Emekli)

457 Mustafa Hassan Damdelen

458 Prof. Dr. Mustafa İlkan (Akademisyen)

459 Mustafa İpekçioğlu (Ögretim Gorevlisi)

460 Mustafa K. Tel (ÖYAK YK Başkanı)

461 Mustafa Kanbur (Zeytinyağı Sanayicisi)

462 Mustafa Karabulut

463 Mustafa Keleşzade (Kitapçı)

464 Mustafa Onurer (KSP Üyesi)

465 Mustafa Öksüz (Öğretmen)

466 Mustafa Özbilgehan

467 Mustafa Özmert

468 Mustafa Sontaş (Emekli Bankacı)

469 Dr. Mustafa Taşçıoğlu

470 Dr. Mustafa Taşeli

471 Mustafa Vasif

472 Mustafa Yalınkaya (BES Başkanı)

473 Doç Dr. Müge Beidoğlu (Akademisyen)

474 Mümtaz Gökçebağ (Kamu Emeklisi)

475 Münevver Özakalın (Fizyoterapist)

476 Münür Özdiren (BKP YK Üyesi)

477 Münür Rahvancıoğlu (BY Genel Sekreter Yardımcısı)

478 Naciye Özdoğa

479 Nahide Merlen (Kitapçı)

480 Narden Yücelten

481 Nazan Müezzinoğlu

482 Nazen Esemen

483 Nazen Şansal (Baraka Kültür Merkezi Aktivisti)

484 Öğr. Gör. Necati Ahmet Özkan

485 Nedim Enginsoy (Basın Mensubu)

486 Nemika Okkan

487 Dr. Nesil Bayraktar

488 Nesip Nalcıoğlu (Öğretmen, TDP Siyasi İşler Sekreteri)

489 Neşe Başkan (Kamu Görevlisi)

490 Neşe Kamalı (Emekli Memur)

491 Neşe Kocaker (Özel Sektör Çalışanı)

492 Nevzat Özkunt (TDP Genel Başkan Yardımcısı)

493 Nezire Göker

494 Nezire Gürkan (Gazeteci-Yazar)

495 Yard. Doç. Dr. Nezire İnce (Diyetisyen)

496 Nidai Mesutoğlu (Emekli Öğretmen)

497 Nilgün Güney (Ressam)

498 Nilgün Orhon (Emekli Öğretmen)

499 Nimet Harmancı (Akademisyen)

500 Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek (Avrupa Parlamentosu Milletvekili)

501 Növber Gürtay (Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri)

502 Nuran Çelebi (Öğretmen)

503 Nuri Sılay (Aktivist)

504 Nurten Özsoy

505 Nügen Duru

506 Dr. Okan Dağlı

507 Okan Ersan (Guitarist/Composer & Recording Artist/Yamaha Guitars Endorser EU/PRS Guitars Artist

508 Ongun Kişmir

509 Ongun Talat (CTP Milletvekili)

510 Onur Berberoğlu (Turizimci)

511 Orhan Erönen (İşletmeci)

512 Orkun Bozkurt (Yazar/Şair)

513 Osman Çelebi

514 Osman Onbaşı (Emekli Memur)

515 Osman Taşkent

516 Osman Zorba (KSP Siyasi Büro Üyesi)

517 Oya Gürel (Gazeteci)

518 Oya Önen (İşçi)

519 Oya Yorulmaz

520 Öktem Emre (Basın Çalışanı )

521 Ömer Köse (BKP YK Üyesi)

522 Ömer Kunt

523 Öykü Kaya

524 Özal Zaifoğlu (İş İnsanı)

525 Özcan Barkut (İnş. Müh.)

526 Özgün Kutalmış (Ekonomist)

527 Özgür Oktay (Tiyatro Sanatçısı)

528 Özten Şerebet

529 Pembe Edin

530 Pembe Hüseyin

531 Pembe Özeralp

532 Pembe Zaifoğlu

533 Peril S. Emiroğluları (Akademisyen)

534 Peril Sözgen

535 Pınar Barut (Gazeteci)

536 Yard. Doç. Dr. Pınar Gelener Arsal

537 Pınar Piro (Baraka Kültür Merkezi YK Üyesi/ Öğretmen)

538 Rahşan Giritli Kurban

539 Raif Kanlıoğlu (Sol Hareket ve Sol Gençlik Üyesi)

540 Raif Özdoğa

541 Raif Toluk

542 Raif Uysal Çeribaşı (Emekli)

543 Ramadan Büyükel

544 Rayıf Aydaş

545 Rebia İlban

546 Remziye Siham

547 Remziye Siham

548 Reşat Korel

549 Rifat Yalınç

550 Rüyam Öztuna (Avukat)

551 Sadiye Derman Özen

552 Salahi Şahiner (CTP Milletvekili)

553 Salih Erşangil (HakSen Başkanı)

554 Salih Hayaloğlu (BY Dış İlişkiler Sekreteri)

555 Salih Karagözlü

556 Salih Olgun Mehmet (Devrimci Komünist Birlik üyesi)

557 Salih Sarpten (Eğitim Bilimci)

558 Salih Sonüstün (BKP YK Üyesi)

559 Salih Taşkın (Turizimci)

560 Salih Ulus (Erkek Kuaförü)

561 Salim Piyale (İnşaat Mühendisi)

562 Salman Geçici

563 Sami Dayıoğlu (Tarım Eski Bakanı)

564 Sami Özuslu (Gazeteci/CTP Lefkoşa Milletvekili)

565 Saniye Sürahi Çiftçi

566 Sarper İnce (Emekli Öğretmen)

567 Savaş Anibal

568 Savaş Bozat (BES Eski Başkanı)

569 Savaş Kayasal

570 Savaş Özgöçmen (Emekli)

571 Sedat Kılıç (Başbakanlık Eski Basın Müdürü/Müşavir)

572 Selçuk Manecioglu (Müzisyen)

573 Selda Aybit

574 Selda Bektaş (Gazeteci)

575 Selin Reis (Avukat)

576 Selma Eylem

577 Selma Sakinsel (Öğretmen)

578 Semen Kozoğlu

579 Semen Saygun (Öğretmen)

580 Sencer Güven (BY Üyesi)

581 Senih Çavuşoğlu

582 Seniha Kutalmış (Öğretmen)

583 Seniz Akşahinler

584 Serap Şahin (Gazeteci)

585 Serdal Salihoğulları

586 Serdar Kavaz (Müzisyen)

587 Serdar Kişmir (Emekli)

588 Serdinç Maypa (Gazeteci)

589 Serhan Candaş (Müzisyen)

590 Serhat İncirli (Gazeteci)

591 Serkan Soyalan (BASIN-SEN Genel Sekreteri /Gazeteci)

592 Sertunç Akdoğu

593 Seval Oyaltan

594 Sevan Yönlüer

595 Sevcan Çerkez (Heykel Sanatçısı)

596 Sevcan Özmenek (Öğretmen)

597 Sevgül Uzkan (Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu)

598 Sevim Özgür (Emekli Kamu Görevlisi)

599 Seyit Orhan

600 Sezan Artun (Emekli Öğretmen)

601 Sezgin Hamzaoğulları (Emekli Öğretmen)

602 Sibel Taçay Demirpençe (Gıda Mühendisi)

603 Simge Çerkezoğlu (Gazeteci)

604 Simge Hamzaoğulları (Özel Eğitim Öğretmeni)

605 Sinem Akcan Damdelen (Öğretmen)

606 Soner Oktekin

607 Soyal Ulusol

608 Suat Rüstem

609 Sude Doğan (Tıp öğrencisi/Barış ve İnsan Hakları Aktivisti)

610 Sunalp Asena (BY PM Üyesi/Emekli Polis Çavuşu)

611 Suzan Okan (Hemşire)

612 Şafak Alibaba

613 Şaziye Öztinen (Öğretmen)

614 Şefik Aşçıoğulları (Avukat)

615 Şener Elcil (KTÖS Eski Genel Sekreteri)

616 Şener Levent (Gazeteci)

617 Şerife Güleş (öğretmen)

618 Şerife Kahyalar Soygür (Mimar)

619 Şerife Transtürk (Avukat)

620 Şirin Özkaynak (Sosyal Girişimci)

621 Tacan Reynar (Avukat)

622 Dr. Dt. Tağmaç Özberk (BY PM Üyesi)

623 Tahir Elmaz

624 Tahir Esentepe

625 Tahir Gökçebel

626 Tahir Hoca (LTB Meclis Üyesi/ Eski Bes Başkanı)

627 Tahsin Oygar (Baraka Aktivisti/ Müzisyen)

628 Tanem Behzat

629 Tanyel N. Buyuklu

630 Tayfun Çağra (Gazeteci)

631 Taylan Tasoren (Mimar)

632 Tekin Atıl

633 Tekin Birinci (CEO)

634 Tekin Söylemez (Avukat)

635 Teslime Uysal (KTOEÖS YK Üyesi)

636 Tevfik Aytekin (Otelci)

637 Tevfik Yoldaş (DAÜ BİR-SEN Eski Başkanı)

638 Tigin Kişmir

639 Tijen Şeherlioğlu

640 Timuçin Yıldırım (Gazeteci)

641 Tokay Kastanbollu (BES Denetleme Kurulu Üyesi)

642 Tokay Kastanbollu (BES YK Üyesi)

643 Tolga Ahmet Raşit (İş İnsanı)

644 Toykan Özdamar (BES YK Üyesi)

645 Tufan Beyatli

646 Tufan Vudalı

647 Tuğberk Korutürk (Basın Emekçisi)

648 Dr. Tuğdem Muslu (Akademisyen)

649 Turgut Ergel (Gazeteci)

650 Tutku Behzat

651 Tüge Dağaşan (Yazan)

652 Tülay Sönmez (CTP PM Üyesi/KÖ Yön. Kur. Üyesi)

653 Tümay Tuğyan (Gazeteci)

654 Ufuk Çağa (Gazeteci)

655 Ufuk Tarman

656 Uğur Karakaşlı (Emekli Hemşire)

657 Ulaş Barış (Gazeteci)

658 Ulaş Erzen (Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi CTP Meclis Üyesi ve CTP PM Üyesi)

659 Ulaş Ocanoğlu

660 Ulus Arpalıklı (BES YK Üyesi)

661 Ulus Göker (Kaptan)

662 Ulus Irkad (Araştırmacı- Yazar)

663 Doç. Dr. Umut Bozkurt

664 Umut Ersoy (Tiyatro Emekçisi/ BY Parti Meclisi Üyesi)

665 Unku Soyer

666 Utku Karsu (Karikatürist)

667 Ülker Fahri (BKP YK)

668 Ülkü Sağır

669 Ülviye Ataker

670 Ülviye Uysal

671 Ülviye Uysal (Basın Çalışanı)

672 Ümit İnatçı (Ressam)

673 Ürün Solyalı (CTP Milletvekili)

674 Vedat Yıldırım (Basın Emekçisi)

675 Veli Gül (Serbest Çalışan)

676 Yağmur İzcan (Avukat)

677 Yalçın Ertugan (BY Parti Meclisi Üyesi/Bankacı)

678 Yalçın Oytam

679 Yasemin Çobanoğlu (Çevre Müh./ TDP MYK Üyesi)

680 Yasemin Taneri (Öğretmen)

681 Yaşamgül Karadoğan

682 Yaşar Çıldır (KSP MK Üyesi)

683 Yaşar Ersoy (Tiyatro Sanatçısı)

684 Yaşar Tevfik

685 Yeşim Beyaz İlkan (Eğitimci/Sanatçı)

686 Yeşim Onbaşı Genç

687 Yıldırım Tosun (BKP YK Üyesi)

688 Yıldız Karadoğan

689 Yılmaz Parlan (Esnaf )

690 Yıltan Erçika

691 Yıltan Taşçı (Sanatçı/Öğretmen)

692 Doç. Dr. Yonca Özdemir (Akademisyen)

693 Yonca Özserin

694 Yusuf Cohar (Memur)

695 Yusuf Nidai (Sanatçı/Turist Rehberi)

696 Yusuf Özgü Sertel (Beleşe Deniz Aktivisti)

697 Zafer Kodan (Gazeteci)

698 Zehra Cengiz (KSP MK Üyesi)

699 Zehra Çağlar

700 Zehra Karpazlı

701 Zehra Zekai

702 Zeki Ali (Şair)

703 Zeki Çeler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı)

704 Zeki Erkut (Yazar)

705 Zeki Karahanoğlu (Müzisyen)

706 Zekiye Şentürkler (Kadın Eğitimi Kolektifi Aktivisti)

707 Zeliş Zabit (Memur)

708 Ziya Tüzel (Girne Düşünce Derneği Başkanı)

709 Zübeyde Giritli