  • BIST 1.394
  • Altın 451,089
  • Dolar 8,1282
  • Euro 9,5692
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Green kısmen hareket ettirildi

» »
Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı gemiyi kurtarma operasyonları devam ediyor.
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev gemi Ever Green kısmen hareket ettirildi

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı gemiyi kurtarma operasyonları devam ediyor. Gemi altı gün sonra ilk kez kısmen yüzdürüldü ancak kanalın trafiğe açılması için daha zaman gerekiyor.

Yaklaşık dört futbol sahası uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.

Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kaldı.

Pazartesi erken saatlerde geminin ilk kez hareket edebilecek kadar kısmen özgür kalması, tıkanan trafiğin yakın zamanda açılabilmesi ve daha fazla ekonomik zarara yol açmaması yönünde beklentileri artırdı.

Panama bandıralı Ever Given adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu.

1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın kapanması nedeniyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

2018'de inşa edilen ve Evergreen Marine adlı Tayvan şirketi tarafından işletilen Ever Given'ın Süveyş Kanalı'nda şimdiye kadar karaya oturan en büyük gemi olduğu belirtiliyor.

Mısır hükümeti bazı gemileri kanalın eski koluna yönlendirirken, geçiş yolunun iki tarafında 150 kadar geminin beklediği bildiriliyor. Bu gemilerin petrol, otomobil parçası ve diğer tüketim malzemeleri taşıdığı söyleniyor.

Geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları bölgeye dokuz römork gönderdi.

Uzunluğu yaklaşık 400 metre olan gemi, genişliği 200 metreyi bulmayan bu dar kanalda çapraz bir halde sıkışmış duruyor.

Römorklar, halatlar kullanarak ya da doğrudan gemiye temas ederek, gemiyi kanalın iki tarafında bulunan kum tepeciklerinden kurtarmaya çalışıyor.

Aynı zamanda geminin etrafında sualtındaki tortu ve kumların çıkartılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Bu çalışmaları yürüten Hollanda merkezli Boskalis şirketi, kepçeler ve iş makineleriyle geminin etrafındaki kum ve çamuru temizlemeye çalışıyor.

200 bin tonluk gemiyi yeniden yüzdürme çalışmalarının bir sonraki aşaması ise üzerindeki yüklerin kaldırılması ve yakıtının boşaltılması olacak.

Ever Given büyüklüğündeki bir gemi, 20 bin adet 20 ft (yaklaşık 6 metre) büyüklüğünde konteyner taşıyabiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı27 Mart 2021 Cumartesi 10:13
  • Süveyş Kanalı'nda Yaşanan Kaza Deniz Trafiğini Durdurdu24 Mart 2021 Çarşamba 14:12
  • Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli’nin öldüğü açıklandı18 Mart 2021 Perşembe 09:39
  • Libya'da geçici hükümet görevi devraldı17 Mart 2021 Çarşamba 12:02
  • Cezayirlilier köklü değişim talebiyle bir kez daha sokaklara indi13 Mart 2021 Cumartesi 11:01
  • Cezayir'de Halk "Köklü Değişim" Talebiyle Yine Sokaklara İndi06 Mart 2021 Cumartesi 13:45
  • Senegal muhalif lider Sonko’nun gözaltına alınmasıyla karıştı06 Mart 2021 Cumartesi 09:20
  • Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı02 Mart 2021 Salı 13:59
  • Hemşireden korkunç itiraf! '5 bin bebeğin yerini değiştirdim'28 Şubat 2021 Pazar 00:15
  • Nijerya'da Kaçırılan 317 Kız Öğrenciden 7'si Kurtuldu27 Şubat 2021 Cumartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti