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Suya okkalı zam geliyor

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Su fiyatlarına okkalı zam geliyor. Zamlı tarife 15 Haziran Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.
Suya okkalı zam geliyor

Su fiyatlarına okkalı zam geliyor. Zamlı tarife 15 Haziran Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Su İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü” ile su fiyatlarına yaklaşık yüzde yüz zam geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen suyun ulaştırıldığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesi metreküpü 9.80 TL’den 18.28 TL’ye yükselecek.

Belediyelerin halka ulaştıracağı suyun fiyatının ne olacağına her belediyenin ayrıca çıkaracağı tüzüklerle karar verilecek.

 

 

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