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SVB satışı sonrası borsalar toparlandı

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Avrupa borsaları Silikon Vadisi Bankası'nın satılmasının ardından yükseldi.
SVB satışı sonrası borsalar toparlandı

Avrupa borsaları, Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) mevduat ve kredilerinin büyük çoğunluğunu satın alacak bir alıcı bulunmasının bankacılık sektörüne yönelik endişeleri hafifletmesiyle geçen haftaki düşüşün ardından yükseldi.

Avrupa bankacılık endeksi cuma günü yüzde 3,8 geriledikten sonra bugün ilk işlemlerde yüzde 2,3 yükselerek borsanın genelinden daha kuvvetli performans gösterirken, Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

SİLİKON VADİSİ BANKASI SATILDI

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), ABD’li First Citizens bankasının el konan Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) mevduatlarını ve kredilerini satın alacağını açıkladı. FDIC, anlaşma kapsamında First Citizens hisselerinde yaklaşık 500 milyon dolar değere sahip hisse senedi değerlenme haklarını aldığını açıkladı.

Frankfurt borsasındaki orta ölçekli ABD’li bankalar da keskin şekilde yükseldi. 

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