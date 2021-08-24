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Sydney’den iklim değişikliği ile mücadele için yeni kararlar

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Sydney, iklim değişikliği ve 50 dereceyi geçebilecek artan yaz sıcaklıklarıyla mücadele etmek için yeni evlerde karanlık çatıları yasaklayacak ve her bahçede bir ağaç olmasını isteyecek.
Sydney’den iklim değişikliği ile mücadele için yeni kararlar

New South Wales planlama bakanı Rob Stokes, çatıların yalnızca ısıyı korumak ve ortamdaki sokak sıcaklıklarını yükseltmekle kalmayıp, aynı zamanda evleri soğutma ihtiyacı nedeniyle yüksek elektrik faturalarına yol açtığını söyledi: “Kentsel ısıyı uyarlama ve azaltma ihtiyacı gelecekteki bir zorluk değil, zaten şu anda yaşadığımız bir sorun.”

Bu ay yayınlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporu, kentleşmenin şehirlerdeki küresel ısınmanın etkilerini daha da kötüleştirdiğine ve Avustralya’nın kara alanlarının 1910’dan bu yana yaklaşık 1,4 derece ısındığını gösterdi.

46 yaşındaki Stokes, raporun iklim değişikliği konusunda hükümetin harekete geçmemesi halinde sağlık, ekonomi ve çevre üzerinde feci etkileri olabileceğini gösterdiğini söyledi: “Müstakil konutlar için arsaları planlarken, ağaç dikecek veya bir bahçeye sahip olacak kadar büyük arka bahçelere ihtiyacımız var.”

SICAK ÇÖL RÜZGARLARINDAN ETKİLENİYOR

Araştırmalar, Sidney’in dış batısının bazı bölümlerinin Avustralya’nın kentsel kesimindeki en az yeşil bölgeler olduğunu ortaya çıkardı. Sidney’in pahalı kuzey kıyısı yüzde 60’a varan ağaç örtüsüne sahipken, bazı bölümlerin gölgelik örtüsü ancak yüzde 1.

New South Wales Üniversitesi’nde yüksek performanslı mimarlık profesörü olan Mattheos Santamouris, serin çatıların batı Sidney’deki yalıtılmamış binaların enerji tüketimini yüzde 50’ye kadar azaltabileceğini söyledi. Santamouris, The Sydney Morning Herald’a, verdiği demeçte; şehrin batı banliyölerinin sıcak çöl rüzgarlarından etkilendiğini söyledi.

Ancak Avustralya Kentsel Gelişim Enstitüsü’nün Yeni Güney Galler şube başkanı Stephen McMahon, yeni yasaları kötü düşünülmüş ve uygulanamaz diyerek eleştirdi ve her çatının beyaza boyanmasını gerektiren kurallara itiraz ettiğini söyledi.

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