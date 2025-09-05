  • BIST 10778.56
Tabipleri Birliği: Teknecik Elektrik Santrali'ndeki zehirlenme olayı ihmal ve sorumsuzluğun ürünü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Teknecik Elektrik Santrali’nde işçilerin koruyucu önlem olmadan çalıştırılarak klor gazına maruz kalmasını “ihmal ve sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.
Tabipleri Birliği: Teknecik Elektrik Santrali’ndeki zehirlenme olayı ihmal ve sorumsuzluğun ürünü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Teknecik Elektrik Santrali’nde işçilerin klor gazına maruz kalarak zehirlenmesi iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, olayı “İhmalin ve sorumsuzluğun ürünü” olarak niteledi.

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan imzasıyla yayımlanan açıklamada, yaşananların bir “Kaza” değil, iş sağlığı ve güvenliğinin sistematik olarak yok sayıldığının göstergesi olduğu öne sürüldü.

Teknecik’te işçilerin hiçbir koruyucu önlem olmadan ve iş güvenliği hizmeti sağlanmadan çalıştırıldığı iddia edilen açıklamada, “Santral gibi stratejik bir tesiste meydana gelen kimyasal zehirlenme sadece işçileri değil, çevredeki toplumu da riske atmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Teknecik’te gerekli önlemlerin alınmamasının toplum sağlığına karşı işlenmiş “Ağır bir suç” olduğu savunularak, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in olayla ilgili tutumu da eleştirildi.

BAĞIMSIZ DENETİM ÇAĞRISI

KTTB açıklamasında ayrıca, “Bu ihmallerin sorumluları Kıb-Tek’in yöneticileridir. İşçilerin yaşam hakkını önemsemeyenler artık hesap vermelidir” denilerek, Teknecik’te bağımsız bir denetim yapılması, bulguların kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması istendi.

Teknecik’te işyeri hekimliği ve iş güvenliği birimlerinin ivedilikle kurulması gerektiği belirtilen açıklamada, “İş sağlığı ve güvenliği lüks değil, temel bir haktır. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm kurumlar, Teknecik’ten başlayarak ülkedeki tüm işyerlerinde denetimlerini acilen yapmalı ve işyeri hekimliği uygulamalarını hayata geçirmelidir” denildi.

