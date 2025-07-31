Tacan Reynar: “Kısasa kısas adalet değil, siyaseten rehin alınmış hukukun ifşasıdır”

Reynar, “Hukuka siyasetin kirli elleri bulaşınca, o artık adalet dışında her şey olur” diyerek hukuk sistemine yöneltilen eleştirileri dile getirdi.

Eski yargıç Tacan Reynar, İsrailli iş insanı Simon Aykut’un tutukluluğu ve yargı sürecine dair sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Reynar, “Hukuka siyasetin kirli elleri bulaşınca, o artık adalet dışında her şey olur” diyerek hukuk sistemine yöneltilen eleştirileri dile getirdi.

Yargı mensuplarının Simon Aykut’a yapılanları gördüğünü ancak bu mağduriyetleri doğuran “parasal güce tamah etmiş rant düzenini” görmezden geldiğini ifade eden Reynar, “Kısasa kısas adalet değildir” vurgusunda bulundu. Reynar’a göre bu yaklaşım, hukukun siyasetin etkisi altına girdiğinin ve bağımsızlığını yitirdiğinin açık göstergesi.