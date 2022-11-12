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Taçoy: En güçlü silahımız, üreten kadınlarımızdır

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Hasan Taçoy, Global Girişimcilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin iş birliğiyle Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen “İş’te Kadınlar 2. Zirvesi”ne katıldı.
Taçoy: En güçlü silahımız, üreten kadınlarımızdır

Taçoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kadınının hayatın her alanında sergilediği başarıyı, girişimci olarak ülke ekonomisine de taşıdığını söyledi. Dünya ekonomisinde son yıllarda yaşanan krizlere bağlı değişimlerin, artık yeni bir dünya düzeni kurulmasının şart olduğu gerçeği ile herkesi yüz yüze getirdiğine işaret eden Taçoy, üretime bağlı girişimciliğin öne çıktığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasan Taçoy, üreten ülkelerin ayakta kalabileceği bir düzenin gelişerek yerleşmeye başladığına değinerek, bu yeni sisteme evrilen dünyada geride kalmamak için tüm ülkelerin canla başla çalıştığına vurgu yaptı.

Ülkelerin mevcut ekonomik yapılarındaki üretim payını artırmak için eldeki tüm olanakları değerlendirmek için seferber oldukları bir noktada girişimciliğin değerinin de artığını belirten Taçoy, özellikle kadın girişimcilerin yürüttükleri projelerin fark yaratmakta olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk kadınının da girişimci kişiliği ile fark yarattığına ve üstün meziyetlerini ortaya koyduğuna işaret eden Taçoy, “kadınlarımız bizim her zaman en büyük gücümüz olmuşlardır. Sadece evini çekip çeviren, çocuklarını büyüten bir eş ve anne olarak değil, üreten ve ürettikleriyle de ülkesine can veren bireyler olmaktadırlar” dedi.

KKTC kadınlarının kısa sürede girişimcilik ve üretim alanında ciddi mesafeler kaydetmelerinin bir tesadüf olmadığının da altını çizen Taçoy, “önemli olan var olan kapasitenin farkına varmak ve bunun hayata geçmesi için gereken imkanları ortaya koymaktı. Bugün bu yönde atılmış adımların sonuçlarının bir çığ gibi büyüyerek geliştiğine şahitlik etmek son derece gurur verici bir olaydır” ifadelerini kullandı.

Taçoy, girişimciliğin cesaret isteyen bir iş olduğunu ve kadınların başarılı olmasının önünde çok fazla engeller bulunduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk kadınının sahip olduğu cesaret ve girişimci ruhu ile tüm engelleri aşmasının ülke adına muhteşem bir kazanç olduğunu kaydetti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy şunları kaydetti:

“Bugün ülkemizde halkımızın irade sorunu olduğunu söyleyenler var. Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi elimizden almak isteyenler, kendi devletimizin sahibi olmamızı bize yakıştırmayanlar, çok görenler var. İşte tüm bunlara en güzel yanıt kadınlarımızın elde ettikleri başarılardır. Bu ülke, kadınlarının omuzları üzerinde yükselmektedir. Onların azmi ve başarıları herkese ilham kaynağı olmalıdır. İşte gerçek irade buradadır. Çalışmak ve başarmak. Buna sahip olan halklar mutlaka ve mutlaka parlak bir geleceğe sahip olacaklardır. Savaşların yaşandığı dünyamızda ne yazık ki yanı başımızdaki komşumuz da çılgın bir silahlanma hırsına kapılmış durumdadır. Adayı yeniden kan gölüne çevirecek çılgınlıklar peşinde koşmaktadırlar. Bu niyetler karşısında en küçük bir zafiyetimiz ve korkumuz yoktur, olamaz. Çünkü bizim en büyük gücümüz insanımızdır. Onlara karşı en güçlü silahımız da kadınlarımızdır. Çalışan, üreten ve başaran kadınlarımız. Kıbrıs Türk halkının iradesini sorgulayanlara ‘işte bizim irademiz burada’ diyorum. Artık gözlerindeki at gözlüklerini çıkarsınlar ve gerçekleri görsünler. Kendi insanlarına güvensinler.”

Taçoy, kadın girişimcilerin önünü açan ve onlara imkan yaratan herkese de teşekkür ederek, KKTC’nin Girişimci Kıbrıs Türk Kadınları ile güzel yarınlara erişeceğine güven belirtti.

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