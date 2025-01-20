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Taçoy: Kıbrıs sorununda önümüze kapsamlı plan geliyor

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UBP milletvekili Hasan Taçoy, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ışığında Kıbrıs sorununa kapsamlı bir plan geleceğini öngördüğünü dile getirdi.
Taçoy: Kıbrıs sorununda önümüze kapsamlı plan geliyor

UBP Milletvekili Hasan Taçoy'dan Doğu Akdeniz Açıklaması: "2025'te Yeni Bir Plan Gündeme Gelecek"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Kanal T ekranlarında katıldığı bir programda, Doğu Akdeniz'deki hak iddiaları ve olası gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Taçoy, Türkiye ile Güney Kıbrıs’ın hak iddia ettiği alanlara ilişkin bir anlaşmanın gündeme gelebileceğini belirterek, 2025 yılına işaret etti.

"Annan Planı'na Benzer Bir Süreç Gelecek"
Taçoy, “2025 yılında önümüze bir plan gelecek, geliyor. Annan Planı döneminde olduğu gibi ve bu konuda da bir tartışma olmayacak. Bunlar hep konuşulmuş, anlaşılmış şeylerdir,” ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlar konusunun uluslararası platformlarda şekillenmeye başladığını belirten Taçoy, bu süreçte dikkatli bir diplomasi yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Müzakere Eder Miyiz, Etmez Miyiz?"
Güney Kıbrıs’ın bu süreçte daha aktif bir rol üstleneceğini düşündüğünü söyleyen Taçoy, “Biz bunu müzakere eder miyiz, etmez miyiz? Güney Kıbrıs’ın daha büyük bir performans göstereceğini değerlendiriyorum,” dedi. Taçoy ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının kırmızı çizgilerinin çok net olduğunu ve bu çizgilerin müzakerelerde belirleyici olacağını dile getirdi.

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