Taçoy, Partililere teşekkür etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP’de örnek teşkil edecek düzeyde seçim yaşandığını belirterek, partililere teşekkür etti.

UBP Genel Sekreteri Taçoy, demokrasinin temel şartlarından biri olan seçim ve oylamanın UBP’de bir kez daha örnek teşkil edecek şekilde yüksek bir katılımla gerçekleştirildiğini ifade ederek, bundan dolayı tüm partililere teşekkür etti.

Taçoy, ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda daha güçlü bir KKTC için, bunu organize edecek daha etkin bir UBP için hiç durmadan çalışmaya davet edeceğini ifade etti.