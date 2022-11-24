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Taçoy'dan "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Taçoy , mesajında şu ifadelere yer verdi
Taçoy'dan "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı

‘‘1999 yılında,  BM Genel Kurulu  tarafından alınan karar ile 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

Kadına yönelik şiddet, kelebek etkisi halinde , sadece kadını değil, bir anneyi, babayı, evladı ve aileyi  etkileyerek toplumun tüm kılcal damarlarına uzanan,  yalnızca kadınları en temel insan haklarından ve özgürlüklerinden mahrum eden bir insan hakkı ihlali değil; kadınların  sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını da  olumsuz etkileyen önemli bir toplumsal sorundur.

Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inançla çalışmalarını çok geniş bir yelpazede; devlet, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve üniversiteler  ile  kapsamlı işbirliğinde,  kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık arttırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu arttırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken tedbirler karşısında ilkemiz  “sıfır tolerans” tır.

Kadınlarımızı bilinçlendirme ve şiddete uğrayan kadınların nereden yardım alabileceklerini bilmeleri, şiddetle mücadele etmeleri açısından çok önemlidir. Ne yazık ki ülkemizde, şiddet mağduru kadınlar maruz kaldıkları şiddeti ilgili kurumlara  bildirmekten, ihbar etmekten  çekinmekte,  genellikle bu şiddeti kabullenip saklama  ve susma yoluna gitmektedir. Hedefimiz, hangi şekilde olursa olsun,  şiddete maruz kalan kadınların,  şiddeti kabullenip gizlemek yerine, Bakanlığımıza ve ilgili diğer kurumlara başvurabileceklerini bilmelerini sağlamaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  bünyesinde 7/24 hizmet veren ALO 183 Sosyal Hizmet Destek Hattı, 155 Polis İmdat ve Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi, şiddete maruz kalan kadınların başvurabileceği  ve yardım alabileceği  birimlerin başında gelmektedir.

Ocak 2022‘den bugüne kadar  Bakanlığımız bünyesinde hizmet veren Alo 183 Sosyal Hizmet Destek Hattı’na  55 kadın şiddet başvurusu yapmıştır. Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Bakanlığımız tarafından birlikte yürütülen protokol kapsamında; son 1 yılda 143 kadın  ücretsiz adli yardım desteğinden yararlanmış; 32 şiddet mağduru kadın Bakanlığımız aracılığıyla  Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirilmiştir. Ayrıca barınma ihtiyacı olan kadınlarımız için, Sosyal Hizmetler Dairesi, Vakıflar İdaresi  ile işbirliği içinde  bulunarak ev ve  kira desteği sağlamıştır. Ekonomik desteğe ihtiyacı olan şiddet mağduru kadınlara, ilgili mevzuat kapsamında sosyal yardım desteği  başlatılmıştır. 2018 yılından beri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü , Lefkoşa Türk Belediyesi ve  SOS Çocuk Köyü Derneği ile sürdürdüğümüz  ‘‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İşbirliği Protokolü’ne bu yıl, şiddet mağduru kadınların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yardım eli uzatmak amacıyla yeni bir paydaş olarak   Vakıflar İdaresi de katılmıştır.

‘‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’’ ilkesinden hareket ederek,  ailenin temel yapı taşı olan, çocuklarına anne, eşine yoldaş  ve günümüzde çalışma hayatında aktif rol alarak ekonomiye katkı sağlayan kadınlarımıza hak ettiği değeri vermek için; kadına karşı şiddetten uzak durmanın yanında kadına karşı şiddetle etkin mücadele etmemiz elzemdir. Kadına Yönelik Şiddet ve ev içi şiddetle etkin mücadelede,  toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile yol alınılabilir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ nde tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirterek; kadınların toplumsal rol ve statülerinin yükseldiği, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere adil bir şekilde  ulaşabildiği; üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum  temennisiyle; şiddetten arınmış bir dünya dilerim.’’

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