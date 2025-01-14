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Taksi bagajında insan kaçakçılığı: İki kadını KKTC'ye geçirdi

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İki kadını aracının bagajında KKTC’ye geçirdiği tespit edilen Kıbrıslı Rum Marinos Arıstodımou, “Birinci derece yasak bölgeyi ihlal etme” ve “İnsan kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklanarak sabah Askeri Mahkemeye çıkarıldı.
Taksi bagajında insan kaçakçılığı: İki kadını KKTC'ye geçirdi

 Polis memuru Nadime Öztürk mahkemede olguları aktardı.

 Polis, Nepal uyruklu Laxmi Bishwokarma ile Rekha Nembang’ın 6 Ocak 2025 tarihinde saat 02.20’de zanlıya ait  Güney Kıbrıs plakalı taksi aracın bagajı içerisinde yabancı uyruklu iki kadının, KKTC topraklarına geçtiklerini söyledi. 

Polis, Metehan Sınır Kapısından askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçen iki zanlının  8 Ocak 2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapacakları esnada görevli muhaceret memuru tarafından KKTC'ye girişleri olmadığı tespit edilerek, tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, Nepal uyruklu zanlıların KKTC’de yasal bağları bulunmadığını, yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini ve zanlının aranan şahıs ilan  edildiğini anlattı.

Polis memuru,   taksici olan zanlının 11 Ocak’ta Metehan Kara Sınır Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yaparken tutuklandığını, gönüllü ifade verip iki kadını 200 Euro karşılığında kuzeye geçirdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aleyhinde insan kaçakçılığı suçundan da soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zanlının GKRY vatandaşı olduğunu belirten polis, bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Çok büyük bir yanlış yaptım, bir daha yapmayacağım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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