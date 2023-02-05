  • BIST 4.997,63
  • Altın 1128.278
  • Dolar 18.8012
  • Euro 20.2949
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Taliban, kızların eğitim hakkını savunan profesörü tutukladı

» »
Afganistan’da Taliban’ın kızlara getirdiği eğitim yasağını açıkça eleştiren Prof. İsmail Mashal tutuklandı.
Taliban, kızların eğitim hakkını savunan profesörü tutukladı

Bedava kitaplar dağıttığı sırada tutuklanan Prof. Mashal’ın adı, Taliban’ın kızların üniversite ve orta öğretim okullarında okumasını yasaklamasını protesto etmek için, televizyon canlı yayınında diplomalarını yırtmasıyla tanınmıştı.

37 yaşındaki akademisyen, Taliban tarafından “kışkırtıcı eylemler” yapmakla suçlandı.

Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndan Taliban yetkilisi Abdül Hak Hammad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mashal’ın gazetecileri bir ana yolda toplayarak “kaos” yaratmakla suçlandığını belirtti.Görgü tanıkları, tutuklandığı sırada profesörün Taliban güçlerince tokatlandığını ve yumruklandığını söyledi. Ancak Abdul Hak Hammad, profesöre gözaltında iyi davranıldığını savundu.

Eski bir gazeteci olan Prof. Mashal, Kabil’de, gazetecilik, mühendislik ve bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda eğitim veren özel bir üniversiteyi yönetiyordu. Üniversitenin öğrencilerinden 450’si de kızdı.

Prof. Mashal, Taliban Aralık ayında, kız öğrencilerin ikinci bir emre kadar üniversiteye gidemeyeceğini duyurduğunda, okulunu tamamen kapatmış ve “eğitim ya herkese verilir ya da hiç kimseye verilmez” demişti.

Hayatına mal olsa da bu konuda sessiz kalmayacağını söyleyen Prof. Mashal, daha sonra birçok tehdit aldı. Buna karşın, neredeyse her gün Afgan medyasına konuşup, almaya cesaret edebilen herkese dolaştırdığı el arabasındaki kitaplarını bedava dağıttı.

Prof. Mashal geçen ay BBC’ye yaptığı açıklamada “Elimdeki tek güç kalemim, beni öldürseler de, parçalara ayırsalar da, sessiz kalmayacağım” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy: Rus ordusunun saldırıları artıyor02 Şubat 2023 Perşembe 15:43
  • Kremlin: Baltık ülkeleri çatışmayı kışkırtmak için her şeyi yapar31 Ocak 2023 Salı 23:27
  • Pakistan’da camiyi hedef alan saldırıda can kaybı artıyor31 Ocak 2023 Salı 20:21
  • Çekya ile Çin arasında Tayvan gerginliği31 Ocak 2023 Salı 19:05
  • Pakistan’da cami saldırısında can kaybı 83’e yükseldi31 Ocak 2023 Salı 13:02
  • Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı30 Ocak 2023 Pazartesi 20:42
  • Zelenskiy: Silahların tedarik hızı savaşın kilit faktörlerinden biri30 Ocak 2023 Pazartesi 20:10
  • Kremlin’den ‘Putin beni tehdit etti’ diyen Boris Johnson’a çok sert tepki30 Ocak 2023 Pazartesi 19:01
  • Pakistan’da camide intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var30 Ocak 2023 Pazartesi 12:39
  • Rusya-Ukrayna savaşı: Putin cepheye 100 striptizci gönderdi iddiası29 Ocak 2023 Pazar 22:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti