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Tam 12'den vurdu: "Saldırıların nedeni Müslümanların göçü" diyen senatörün kafasında yumurta kırıldı

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Anning'in destekçilerinin 17 yaşındaki protestocuyu yere yatırdıkları görüldü
Tam 12'den vurdu: "Saldırıların nedeni Müslümanların göçü" diyen senatörün kafasında yumurta kırıldı

BBC Türkçe

Avustralya'da bir protestocu, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu söyleyen bağımsız senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırdı.

Fraser Anning, gazetecilere konuştuğu sırada kafasında yumurta kıran protestocuya tokat attı.

Anning'in destekçilerinin 17 yaşındaki protestocuyu yere yatırdıkları görüldü.

Ona hakaret edenlerden birinin protestocuya küfrettiği de duyuldu.

Protestocu önce gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı.

İmza kampanyası başlatıldı: 'Senatörlükten alınsın'

Avustralya'da, Fraser Anning'in senatörlükten alınmasına yönelik imza kampanyasına şimdiden 225 binden fazla kişi katıldı.

Senatör Fraser Anning Cuma günü yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'daki terör saldırısının nedeninin Müslümanların giderek artan varlığından duyulan korku" olduğunu iddia etmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Anning'in sözleriyle ilgili olarak "tiksindirici" demişti.

Scott Morrison Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, ülkenin hiçbir yerinde yer yok" demişti.

Morrison ayrıca ülkedeki tüm partilere Anning'i kınamaları çağrısı yapmıştı.

2017'den beri senatör olan Anning geçen yıl Avustralya'da, referandum yapılmasını ve Avrupa kökenli olmayan kişilerin ülkeye girişlerinin yasaklanmasının oylanmasını önermişti.

Anning, Müslümanların Avustralya'ya en zor entegre olan toplum olduklarını iddia etmişti.

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