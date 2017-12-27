Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Serdar Denktaş, yaptığınız açıklamada, eski bacanağınız Başbakan Hüseyin Özgürgün’le ilgili iddialar çok ciddi bir şekilde meşgul etmektedir. Seçim sürecinde ortaya atılan bu iddialar, demokratik süreci etkilemekte, partilerin ortaya koydukları siyasetin tartışılması yerine kişisel bilgilerin tartışılması yapılmaktadır. Ortaya atılan iddialar çok ciddidir. Bu nedenle Demokrat Parti olarak talebimiz Başbakanın bir an önce hakkında yapılan iddialara sağlıklı bir yanıt vermesidir diyorsun. Hüsnü amca, Serdar ovlucuğum bu yanıt konusunda haklıdır, o da emrindeki vergi dairesini harekete geçirsin. Bu meşhur paraların vergileri ödendi mi ve o paraların bankaların kasasına nerden aktığına baksın diyor. Sn. Denktaş hayaller Paris, gerçekler Eminönündedir.

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Sn. İlknur Işıl Türkmen, çok değerli bir sendikacı olan Savaş Bozat, sizin için yaptığı açıklamada, O bir öğretmen.O bir alevi o bir sendikacı.O bir sosyalist. O hayatında acı bedeller ödemiş o hayata küsmemiş.O hayatı boyunca umutla yaşamasını bilen bir kişilik o toplumsal sorunların bilincinde o bu sorunların üzerine giden ve kaldırılması için mücadele etmeyi seven biri. Ovefakar bir anne. O daha güzel günler yaşatmak için toplumseverlere Toplumcu Demokrasi Partisinin kazandırdığı bir değer. Kıymetini bilmek ve onu milletvekili yapmak bizim görevimiz diyor.Sn. Türkmen, kalp bir bahçe gibidir. Onda çirkin şeyler olduğu gibi güzel şeyler biter. Siz güzel şeyler ekmiş olacaksınız ki çok güzel şeyler bitti.

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Sn. Erhan Arıklı seçimlerin sadece ülke siyasetiyle ilgili bir seçim olmadığını savundunuz. Ve Güney Kıbrıs'taki seçimlerden sonra müzakereler yeniden başlayacak. Maalesef taviz vermeye kaldığımız yerden devam edeceğimiz, yeni bir süreç başlayacak. Bu dönemde dış güçler CTP, HP ve TDP’li bir taviz hükümeti arzuluyor. Her üç parti de verdikleri demeçlerde böyle bir koalisyona hazır olduklarını söyleyerek Atlantik ötesine ve AB’ye selam yolluyorlar diyorsun. Da, ünlü astrolog Abdülaziz’in tahtına göz diktiğini gözlemledim. Abdülaziz senin yıldız falına bakarak,baraj kenarında ayağın kayıp baraja düşeceğini söylüyor. Yeterli yüzme bilmediğin için hakkın rahmetine kavuşacağını da dile getiriyor.

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Sn. Canan Zeki, öncelikle Milletvekili adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. İngiltere Nottingham Üniversitesi'nde Öğretmen Eğitimini tamamladıktan sonra DAÜ'deeğitmenlik derken, şimdilerde de siyasete soyundunuz. Vallahi iyi de yaptınız. Dostlarınız soyadı gibi zeki, bazıları gibi eğilmekten kamburu çıkmış birisi değil. Dik duruyor diyor. Canan Hanım, eğitim ve genç dimağların yetişmesi ile ilgili düşünceleriniz mükemmel. Olgun insan güzel söz söyleyen değil söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir. Etiket üzerinde tarihi geçmiş ‘Dinozor’ devrinden kalan ve bir ayağını kaldırana kadar diğer ayağını köpek kapanlar artık Out, sizin gibi genç ve yetenekli beyinler IN olmalı diyenlerdenim.

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Sn. EmeteGözügüzelli, açmış olduğunuz yağlama ve grasolamafabrikası iyi iş yapmaya başladı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gece yatarken Anavatan, sabah kalkarken Anavatan, yürürken bayrak, otururken nurlu ufuklar demenizeDüzova’daki vatandaş nazikliğinden hadde be barra demedi. Düzovadaki kahvede heyecan ile bayrak diyerek masaya vururken bileğinizi kırdığınız söyleniyor. Sn. Gözügüzelli, belki gözünüz güzel olabilir ama inanın diliniz gözünüz gibi güzel değil. Yüce Tanrım, yarattığın dünyaya ve bazı kullarına bak. Okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere, tekme ve tokatla yağ ve graso dökerek erişmeyi tercih edenleri gör.

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Sn. Ömer Meraklı, sosyal medyadaki açıklamanızda Kıbrıs Türkü 7 Ocak tarihine kadar yalan dolan söylemek hukuken serbesttir. Aklıcığını kullan şayet varsa diyorsun. Muhtarım ben hepsini memnun etmek için hepsine mühür basacağım. Hepsi de birer oycuk kapsın. Birisi 18 dönüm arsacık. Diğeri 700 bin dolarcık, başka birisi Milyon Stg.’lik saray yavrusu villa. Ötekisi Porcshe ve Jaguar verecekmiş. Ama en önemli bir siyasetçimizin biz gelirsek 4 kadın ile evlenmeye izin çıkartacağız demesidir. Galiba diğerlerinden kısıp oyumu mührü ona vereceğim.Muhtarım, büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Benim gayem, 18 dönüm arazicik. Saray Yavrusu villa. 700 bin Euro veya dolar. 21 bankada hatırı sayılır miktarda para. Çok şeymi istedim? Ne yani bazılarına eyvallah da bize nananay mı muhtarım?

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Sn. Mehmet Seyishay aklınızı seveyim. IQ küplerimiz! Allah sizi başımızdan eksik etmesin! Yıllarca düşünüp, aylarca da kafa kafaya vererek oy birliği ile çıkarttığınız seçim yasasına göre oy pusulası da bu. Gerçekten şaka gibi.Çok mu düşündünüz bu işi? Daha ne deyim size. 5-6 X Large adamı bile örtecek pusulamız var artık. İsteyen çarşaf diye üzerine atabilir diyorsun. Ah be Mehmet gardaş, hala daha o oy pusulalarının çarşaf gibi olmasının esbabı mucibesini anlamadın. Bak Mehmet’im, bazıları sandıktan çıkamayıp mevta olacağı için o kadar çarşaf bulmak yerine elimizin altındaki o oy pusulaları ile onları örteceğiz. Sonrada gidişleri olsun ama dönüşleri bir daha olmasın diyerek yolcu edeceğiz.

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Sn. Mehmet ÖzkardaşKKTC Meclisindeki kadın vekil oranı %4 gibi çok düşük bir oran.Bu oran Arap ülkelerinden bile gerilerdedir.7 Ocak da yapılacak seçimlerde en az 15 kadın vekil mecliste olursa değişime bir adım atılmış olur." tik " atmak için de çeşitli partilerden çok değerli 15 - 20 kadın aday bulmak hiç de zor olmasa gerek diyorsun. Başkan, Mevhibe Teyze, evde bir tanenin dırdırı ve emirleri galiba yetmedi. Birde 15 kadının yer alacağı Meclisi Mebusan’ı düşünsen Mehmet’im diyor. Bizim Ali Dayı ise sakın bir kızın ‘Aşkım’ lafına kanmayın. Onlar oyuncak ayıya bile o lafı söylüyor. Mecliste aşkım, şaşkın lafına dönüverirse ne yaparsınız diyor.

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Sn. Ayşe Öztabay sen gidecen köylere kendini ve vizyonunu anlatmaya ve esas gayen olan toplumu dinlemeyi bırakacan ve sana karşıt görüş sunan sağ duyulu Halka ayar çekecen? Sözünü kesecen? Masalara vura vura bağıracan ha. Bu ne cesaret? Bu toplumun varolmasına göğüs geren Kıbrıs Türk halkına kimse nasıl konuşacağını ne soracağını öğretemez. "Vatanım sensin replikleriyle" seçim yürütülemez. Herkesin bir ömür tecrübe ettiği gerçekler var. Yaşadıkları var. Ve herşeyden önemlisi vicdanı var diyorsun. Sevgili Ayşe bazılarının, gözü güzel ama dili çataldır.İsyanlardayım ayaklarına yattı ancak imtihanda olduğunu fark etmedi garibim. Fark etseydi, sınıfta kalmaktan kurtulacaktı.

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Sn. Ediz Tuncel, yazında, ‘Malvarlığımı açıklıyorum. ’Balabayıs’ta 5 milyon Sterlinlik 500 metre karelik, çift yüzme havuzlu, on dönümlük arazide kurulmuş, zambaklı bahçesinde verdiğim partilerde memleketin bütün haraççılarını, rüşvetçilerini ve bunlardan beslenen siyasileri barbekülerde pişmiş ölmüş eşşek etiyle beslediğim villa. Bu memlekette en pahalı “mallardan” olan her biri özel yapım eşşek derilerini de suratlarına taksınlar diye bedava verdiğimi unutmayalım ve mal varlığından düşelim bir zahmet diyorsun. Necmeddin amca utanmayı ben daha cebimden düşürmedim ki bazıları bulsun diyor. Ediz hocam, gönlünü yıkayıp arıtmamışlardan, habire abdest alıp durmalarından fayda bekleme.

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Sn. Ece Balcı, öncelikle Milletvekilliği adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Su, atık yönetimi ve çevre sorunları, yalnız bugünün değil, yarının da sorunlarıdır.Bu konularda alınmayan her tedbirçocuklarımızın hayatından çalacaktır.Planlı gelişimin olmadığı yerlerde, kaliteli ve temiz bir çevreden bahsetmek mümkün değildir. Yaşadığımız dünya kadar içinde yaşadığımız bu küçücük adanın da doğal kaynaklarının sınırlı ve kısıtlı olduğu gerçeğinden yola çıkarak “Sürdürülebilirlik” çok büyük anlam ve önem taşımaktadır. Gelecek kuşaklara bırakılacak en değerli şey, içinde yaşayabilecekleri temiz bir çevredir diyorsun. Da, Çöplüğe dönüştürülen ormanı görmeyen, çevrenin zibilhaneye dönüştürülmesini fark etmeyen, sahillerin atıkhaneye çevrildiğini hissetmeyen, bizim gibi andilla koyarak ‘Bakan’ ile bu işler nasıl olacak dersiniz? Çöp ve zibiller temizlenmek için sizleri bekliyor. Hadde ama elinizi çabuk tutun.

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Sn. Ali Riza Altaysosyal medayadaki paylaşımında hani yurt dışında yaşayan vatandaşlara seçimlerde oy kullanma hakkı verilecekti diye soruyorsun. Soruyorsun da, kimse aklını peynir ekmekle yemedi. Dışardakiler oy hakkı alırsa ‘Gadimiciler’ kendilerinin gidici olacağını bildikleri için yaş tahtaya basmazlar. Sevgili Ali Riza, hayat üç buçukla dört arasındadır.Ya üç buçuk atarsın yɑdɑ dört dörtlük yaşarsın. Bizim bir yerlerimiz üç buçuk atarken bazıları saray yavrularında milyon stg.ler eşliğinde dört dörtlük yaşıyor. Eeee bu yaşam tarzını kim bırakmak ister dersin?

Fıkra

Ananda var

Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiç bir işi beceremiyormuş.Babası ona ne is bulduysa hepsini elini yüzüne bulaştırmış berbat etmiş.

En sonunda babası tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari işi öğrensin diye hemen fabrikadaki bir sosis makinesinin başına götürmüş.

- "Bak oğlum" demiş. "Buradan böyle öküzü yolluyorsun... aha diğer taraftan sosis olarak çıkıyor bu kadar basit anladın mı?". Çocuk dinlemeden başını sallamış sallamış ve sonra babasının yüzüne salak salak bakmış ve;

- "Peki buba buradan sosisi goysak öteki taraftan öküz olarak çıkar mı ?" diye merakla sormuş. Babası hemen cevaplamış:

- "Maalesef evladım o teknoloji bir tek senin ananda var..."

Günün Sözü

Biz para ile adam olmadık

Her parası olanı da

Adam yerine koymadık