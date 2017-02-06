Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar...

06.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, Büyükkonuk bölgesinde yaşayan halkın malı olan tesislerin açılışında bakıyorum, Ma aile açılıştaydınız. Bu tesislerin bölge halkının elinden alınmasında birilerinin gayretleri ne kadar büyükse, tesislerin geri verilmesinde, sizin gayretleriniz de ondan daha büyük oldu. Tesisleri verenler, halk nezdinde, Çavuşluktan tenzili rütbe ile Er’liğe, bir diğeri de koltuktan, fırıncılığa inmenin dayanılmaz hafifliğini yaşadılar. Sn. Başbakan, o birileri yanlış bir hayatın asla doğru yaşanmayacağını sanırım öğrendiler..

**

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Büyükkonuk Tesislerinin açılış töreninde bakıyorum ‘Mantini’ kesmek için en ön sırada saf tuttun. Bölge halkına kaybettirdiğin eşeğini yeniden buldurmanın mutluluğu içerisinde ağızlar kulaklarda, gülücükler dağıttınız. Mantin kesmeye herhalde eşeğin kaybolduğu zaman aldığınız Jeep ile gittiniz. Sahi ama bu tesisler kimin zamanında birilerine verilmişti.? Unuttum da.

**

Sn. Ömer Tazeoğlu, Yüksel Öğmen, Ali Adalıer, son günlerde KKTC’yi uyuşturucuda İpek Yoluna döndüren yerlisi, yabancısı, kim varsa, hepsini bir bir yakalama başarısı gösteriyorsunuz. Görevinizi başarı ile yaparken kesinlikle şov dediğimiz hastalığa da bizim emir eri bazı siyasilerimiz gibi yakalanmıyorsunuz. Bu başarınızı ‘FAGO’ gözlük ile görmeyen emir erlerinin ‘Aferinini’ beklemeyin. Çünkü en büyük aferin gönüllerinde taht kurduğunuz halktan geliyor.

**

Sn. Senih Çavuşoğlu KTÖS kapatılsın, yerine MÜŞAVİR-SEN kurulsun diyorsun. Bence haklısın. Ama Müşavir –Sen’in yanına birde bonus olarak ‘Bizden olanlar’ kurulması gerek. Yoksa bu kurum kurulmazsa, Başbakandan tut da İlçe Başkanlarına kadar olanlara kıyakları nasıl geçeceğiz dersin? Hocam, kadının huyu para yokken. Erkeğin huyu para çokken, siyasetçinin huyu da koltuğa otururken, anlaşılır.

**

Sn. Fethi Günalp, yeni brüt 2020 TL olan asgari ücretin neti 1,757.40 TL. Eski asgari ücretten 161,82 TL. Fazla. 8000 TL maaşı olan bir kamu görevlisine ise %7.8 hayat pahalılığı zammı olarak 624.- TL verildi. Yanl asgari ücretliye yapılan zammın 3.85 katı fazla. Nerde adalet? Fethi gardaş Adalet abla öldü. Hak hukuk diyenler Hakkı dayıyı da hakkın rahmetine kavuşturdu. Adil düzen diyenlere Adil dayı ben yoğum bakımdayım diyor. Ne diyeyim?

**

Sn. Nidai Güngördü, Girne’de farklı aktivitelere imza atmanız halkın büyük bölümünü memnun ediyor. Girne’de yollar ile ilgili alt yapı çalışmanızın ileride, halka büyük rahatlık getireceğini bilmeyen küçük bir grubun, Si bemolden giriş yapıp çaldıkları eserde detone olduklarına bakmayın. Başkan, birşeyin olacağı varsa, o şey olur. Doğru yerde. Doğru zamanda. Ve doğru kişiyle. Yola devam.

**

Sn. Ahmet Sennaroğlu, bölgede yaptığın başarılı icraatlara bir yenisini daha ekledin. Uzun bir süredir mücadele verdiğin Büyükkonuk Tesislerini yeniden bölge halkına kazandırdın. Açılış töreninde ‘Mantini ‘ kesenler arasında dün tesisi birilerine bağışlayanların başrolde olması hoş bir görüntü yansıttı. Sevgili başkan bazen herkesi adam yerine koymanın yanlışlığını yaşıyoruz. Çünkü adam yerine koyduklarımız yerlerini yadırgıyor da.

**

Sn. Talat Kürşat, Sosyal Medya’da nüfus ile ilgili tartışmada, sayımı Akıncı mı yaptı. Hükümet yaptı. Öyleyse hata varsa zamanın hükümetine sormak gerekir ama diyelim ki 100,000 kişi daha oy verdi. Seçim sonuçları farklı mı olacaktı? Zannetmiyorum diyorsun da, o birileri o sıralarda Orfanides’de gezdiği için bunu görememişti.

**

Sn. TC Neriman Bekel, yaşamını milli davamıza adayan merhum kurucu Cumhurbaşkanımız herşeyin farkındaydı. Maalesef Verde kurtulcular değerini bilmedi, çünkü onlar için vatan toprağı ayni ölçüde kutsal değildi diyorsun. Da vatan dediğin Kıbrıs’tan, kurucu Cumhurbaşkınımız olarak ileri sürdüğün Denktaş’tan söz ederken isminin önündeki TC dikkatimi çekti. Merak işte bunu önleyemiyorum.

**

Sn. Sabahattin İsmail, bakıyorum Sosyal Medya başta olmak üzere yine ortalarda görünmeye başladın. Bir müddettir seni pek göremez olmuştuk. Güney’de gezinti mi yapıyordun diye sorsam ayıp mı etmiş olurum? Sevgili dost, Akıncı ne derse desin. Ne yazarsa yazsın. Son sözü Referandumda halk söyleyecek. NAYIR derse filmin sonunda NOS yazacak. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Çevre Koruma Dairesi Yetkilileri, halkı zehirleyen ve yasaları takmayan Teknecik ile Kalecik’e ceza kesmeniz halkı memnun etti. Malum bizim memlekette adamın karnına vurduğun zaman ah arkam diye feryat edenler var. Bu defa yumruğu vurduğunuz zaman ne garnı nede sırtı kaldı. Ancak Nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir felsefesine devamla, akıllanmazlarsa kötek atmaya devam.