Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

24.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mustafa Akıncı, TC Başbakan’ı Binali Yıldırım “Kıbrıs’ta maalesef Rum tarafı 'Anlaşıyoruz, anlaşacağız' diye algı operasyonu yaptı. Enosis kararı anlaşma ile taban tabanı zıt. Akıncı görüşmeye gitmeyecek. Bu çocuk oyuncağı değil açıklamasında bulundu. Yanlış bilmiyorsam, siz KKTC’nin Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım da TC’nin Başbakanıdır. Bir Başbakanın, bir Cumhurbaşkanına ‘Gitmeyeceksin’ diye emir vermesi algı duygularımı aşıyor. Lütfen siz Türkçeden, Türkçeye tercüme ederek ne demek istediğini bir zahmet bize anlatırmısınız.?

**

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanı olarak tayyareden aşağı inmediğinizi ve leylekler ile havada sürekli selamlaştığınızı öğrendik. Bir zahmet Gökyüzünden aşağı inseniz ve gediklisi olduğunuz fuarlardan, Girne’ye ve kıyı sahillerine uğrasanız diyorum. Neden diye sorarsanız oralarının gökyüzünden görüldüğü gibi olmadığını göreceksiniz. Sn. Bakan, mutlu insanlar, herşeyin en iyisine sahip olanlar değil, Sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. Bilmem anlatabildim mi?



**

Sn. Ahmet Benli, en önemli yatırımlardan birini daha yaşama geçirmeye çalıştığınız bir günde, Karayolları Dairesi’nin engellemesi ile karşılaştığınızı belirttiniz. Gönyeli’de trafik yol güvenliği ve hizmet kalitesini artıracak, yaşam kalitesini yükseltecek “Alt Geçit Projesi” için ilk adım atılırken Karayollarından bayda (Çelme) yediniz. Sn. Benli, karayollarında birileri renklere karşı tepkilidir. Yeşile alerjileri var. Bakın renginiz turuncu olsaydı, değil alt, değil üst geçit, vallahi size uzay geçit bile yaparlardı.

**

Sn. Ayşegül Özmen Garabli, her taraftan sıkıştırılan Cumhurbaşkanımıza niye kızıyoruz ki?

Kızacaksak, sokaklara dökülerek istediğimizi sonuna kadar haykırıp, istemediğimiz için kendimize kızalım. Yalnız bıraktığımız CB'na değil diyorsun. Kusura bakma hocanım. Şuanda gıccacığın işe alınması ve oğlancığın sözleşmesi ile uğraşıyoruz. Cumartesi, Pazar günü de piknikte mangal başında olacağız. Vallahi yola dökülecek inan ki zamanımız yok. Do you understand.

**

Sn. Ahmet Aydın, Günyeli’de trafik yol güvenliği ve hizmetini artıracak, yaşam kalitesini yükseltecek alt geçit projesi için ‘Nayır’ Nolamaz’ demişsiniz. ‘Nayır’ın nedenini ve niçinini bilmiyoruz. Ama renklere karşı bir alerjiniz olduğu söyleniyor. Bizim Minik Kuşlar, Ahmet Aydın beyin ‘Yeşil’e karşı bir alerjisi var. Yeşil gördü mü heyheylenir diyor. Sn. Aydın, insanı, insan için cezalandırıyoruz. Siz, suçu suç işleyerek (ki suç değil) cezalandırırsanız, o zaman adaleti sağlamak değil adaletsizliklere yol açarsınız.

**

Sn. Ercan İbrahimoğlu, çok değerli oğlun, Can’ın, can gibi çocuk olduğu için Tanrı tarafından çok sevilmesinden dolayı yanına çağrıldığını öğrendik. Acın acımızdır. Hayatının henüz baharında hayata gözlerini yuman Canın gibi sevdiğin CAN’a Tanrıdan rahmet, sizlere de sabır dileriz.

**

Sn. Zeki Erkut, hostesi doğa bize hediye etti diyorsun. Hostes ayıklamayan, ne hakkını verebilir, nede tadına varabilir diyorsun. Hele hele aşk ve barış gibi yani cümlesi aklımı karıştırdı. Sevgili Zeki, sana sormak istiyorum. Sen hiç Hostes ayıkladın mı? Tadına baktın mı? Ben henüz tadına bakamadım da.

**

Sn. Levent Özadam KKTC'de fişleme dönemi başlamıştır, herkes ayağını denk alsın. Ben de dâhil diyorsun. Sevgili Levent, yıllardır fişlene şişlene, fişlenmeyen, şişlenmeyen tarafımız kalmadı. Hele, hele senin ve bazı gazeteciler, nasırına bastıklarınız, avaz avaz bağırmasından sonra fişlemekten ve şişlemekten geri durmadılar. Sevgili Levent, bu tiplere yaptıkları iş için madalya yerine gül verin. Gül yoksa münasip bir yeriniz ile gülüverin.

**

Sn. Ferdi Sabit Soyer, nedense tekrar seçilecekler listesinde isminize rastlamadık Gözlerimize inanamadık. Anketi defalarca kontrol ettik yine olmadı. Sizin gibi bu ülke siyasetinde önemli bir ismin, bugün itibarı ile üzerine çizgi çekilmesinin esbabı müsebbibini de anlayamadık. Sn. Soyer siyaset bazen yeni çıkan bir filmin fragmanı gibidir. Görebileceğin tüm güzellikler yalnızca tanıtımda verilir. Sonra filmin geneli doğruca çöp tenekesine atılır.

**

Sn. Ayhan Mahşeker bu gün sıcak atmosfer var. Öğle istirahatımızı yapalım bakalım yarına Allah Kerim diyorsun. Sevgili Ayhan, bu ülkede Kerim’in kuyusu çok derin. İndik de bu ekonomik sıkıntıdan o kuyudan bir türlü çıkamıyoruz.



**

Sn. Aytuğ Türkkan Sosyal Medyada paylaştığın fotoğrafta rahmetli KTHY’nin ruhunu şad eyledin. Fikret Çavuşoğlu, rahmetli KTHY ile ilgili olarak rahmetlinin dosyasından sana bilgiler aktarmaya çalışıyordu. Şimdilerde sevgili Fikret bukez CAS’ın helvasını pişirmekle meşgul. Yakında KTHY’den sonra CAS’ın da helvasını yiyeceğiz.

**

Sn. Sümer Şehitoğlu, hangi tarafımız doğru kaldı dersin. Yeşil alanlar işgal edilir görmezden gelinir. Sahiller işgal edilir göz yumulur. Denizin içi işgal edilir uzaktan bakılır. Hiç olmazsa ihale usulü yapın da bari Devletin kasasına para girsin diyorsun. Da, aman devlet kasasından bahsetme. Çünkü devlet kasasını düşünmeyenler, 9 milyonu birilerinin cebine boca ederken, oluşan gondaktan ceryan halkı tepti. Otel sağ olsun diyenler Kıb-Tek’in kasasının selamete çıktığını göremediler.