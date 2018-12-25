Tanfer Sağlık Grubu’ndan geleneksel yeni yıl daveti

Tanfer Sağlık Grubu’nun her yıl gelenek haline getirdiği yılbaşı daveti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Dr. Nihat Tanfer ve Tanfer Sağlık Grubu CEO’su Seycan Tanfer ev sahipliğinde, Chef Berk İlter’in muhteşem mönüsüyle 22 Aralık 2018 Cumartesi günü düzenlendi.

Tanfer Sağlık Grubu’nun 1. Levent’teki estetik kliniği Tanfer Health & Aesthetic’te düzenlenen geceye cemiyet, sanat, spor, basın dünyasının renkli simaları katıldı. ERDODER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Göztepe,NEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş, Gül Ergi, Zeynep Kasımlıoğlu, Zeynep Mansur, Arzu Kunt, Zeynep Toker’in yanı sıra çok sayıda davetli geceye katıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK 500 İHRACATÇI FİRMASI ARASINDAYIZ

Dr. Nihat Tanfer, geceye katılan konuklara teşekkür konuşması yaparken sağlık grubunun çalışmalarından bahsetti. Nihat Tanfer, “Değerli dostlarımız ve ekip arkadaşlarımız, geleneksel yeni yıl kutlamamızda bu sene de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice senelerimiz olsun. 2018 yılını sağlık ve huzurla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Birkaç mutluluğu bu sene bir arada yaşadık. Levent’teki estetik merkezimiz ve Nişantaşı’ndaki diş kliniğimiz ile birlikte yani Tanfer Sağlık Grubu olarak, Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı içerisine girdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile ödül törenine katıldık. Bu ilk 500 ihracatçı içerisine ne ile girdik? Sadece hizmetlerimizle girdik. Bizler diş hekimliğini en iyi ve kaliteli yapmaya çalışan bir diş kliniğiydik. Sonrasında estetik merkezini kurduk. Burada da hastalarımıza diş kliniğimizden aldığımız eğitim ve terbiye ile aynı kalitede hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bunun sonucu olarak 2016-2017 yılı için ilk 500 ihracatçı firma arasına girdik. Çok mutlu ve keyifliyiz. Bu, bize verilen en büyük ödül. Bu ödülü şirketin başındaki kişi olarak ben aldım ama emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve 20 yıldır benimle birlikte bu klinikte özveri ile çalışan sevgili eşim, grubumuzun CEO’su Seycan Tanfer‘e de sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

GELECEĞİN ŞEFİ

Tanfer çiftinin İsviçre Luzern’de Business & Hotel Management School’da (B.H.M.S) okuyan oğulları Berk İlter’in hazırladığı sürpriz mönü ise tüm konuklardan geçer not aldı. Genç şef, misafirleri kendisinin hazırladığı mönüye hayran bıraktı. Konuklar, “Mezuniyetine iki yıl kala böyle bir başarı müthiş, demek ki mezun olunca Berk’in elinden neler yiyeceğiz!’ dedi. Berk İlter’in 250 kişiyi ağırlayıp geçer not alması Tanfer ailesini de çok mutlu etti. “Geleceğimiz gençlerimize emanet edelim, onlara güvenelim ve önlerini açalım” dediler. Berk İlter ise, “13 yaşımda hayallerimin peşinden koştum. Bugün burada ailemi mahcup etmediğim için çok mutluyum” diyerek heyecanını paylaştı.

Seycan Tanfer ise duygularını şu sözlerle dile getirdi, “Bu gece birçok mutluluğu bir arada yaşıyorum. Böyle güzide dostlarımla yeni yılı karşılıyorum. Çok kısa bir süre önce grubumuz çok güzel bir ödüle layık görüldü. İhracatta ilk 500 firma içerisine girerek ödülümüzü aldık. Üçüncüsü ve en önemlisi sevgili oğlum, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve şef olmaya karar verdi. Küçük yaştan itibaren evin ortasına tencereleri tavaları toplar; havuç, patates soyar, oynardı. Berk’in oyunları buydu. Bugün 250 çok değerli misafirimi Berk’in elinden çıkan lezzetlerle ağırladık. Bir anne olarak böyle bir mutluluğu bana sevgili oğlum yaşattığı için kendisine teşekkür ederim. Kendisiyle gurur duyuyorum.”