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Tanzanya’daki Marburg virüsü salgını sona erdi

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Tanzanya'da ilk kez 21 Mart'ta tespit edilen Marburg virüsü salgınının sona erdiği bildirildi.
Tanzanya’daki Marburg virüsü salgını sona erdi

Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, yaptığı açıklamada, Bukoba bölgesinde patlak veren Marburg virüsü salgınında son 42 günde yeni vaka tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Mwalimu, salgının sona erdiğini duyurarak, “Bugün mutlu bir gün. Marburg’un Tanzanya’da bittiğini açıklamak isterim.” dedi.

Tanzanya’da ilk kez 21 Mart’ta Marburg virüsü tespit edilmiş ve salgında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

MARBURG VİRÜSÜ

Marburg virüsü, ilk kez 1967’de Almanya’nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola’da 2005’te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90’ı hayatını kaybetmişti. 

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